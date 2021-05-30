Ведущая новостей "вакцинировала" выдающегося английского писателя от COVID-19 и "похоронила" - через 400 лет после его смерти.

В Аргентине телеведущая Ноэлия Новилло сообщила в выпуске новостей о смерти известного английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, который якобы ушел из жизни через пять месяцев после вакцинации против COVID-19.

Читайте такжеВ Великобритании умер первый вакцинированный от COVID мужчина"Поступило известие, которое поразило нас всех, учитывая величие этого человека. Мы говорим об Уильяме Шекспире и его смерти. Расскажем, как и почему это произошло", - сказала ведущая.

На самом же деле женщина должна была сообщить о смерти тезки драматурга - 81-летнего Уильяма "Билла" Шекспира. Он был первым мужчиной, вакцинированным против COVID-19 вакциной Pfizer, а на днях умер в больнице в Англии от несвязанной с вакцинацией причины. Тогда как писатель Шекспир ушел из жизни в 1616 году.

Однако Новилло заявила, что умер "один из важнейших англоязычных писателей", которого она лично считает мастером.

"Как мы все знаем, он один из важнейших англоязычных писателей - для меня мастер. Вот он. Он был первым человеком, который сделал прививку против коронавируса. Он умер в Англии в возрасте 81 года", - комментировала ведущая кадры вакцинации Билла Шекспира.

Esto es increíble no puedo dejar de verlo pic.twitter.com/Ha8DUNuTYj — Fato Gloro (@cruziisimo) May 28, 2021

Когда же ролик распространился в соцсетях, женщина попыталась объяснить свою ошибку.

"За последние несколько часов, я уверена, вы уже видели, сюжет стал вирусным. Я вообще-то знала, что говорю людям, как и всегда. Я неудачно высказала свои мысли, пропустила точку, запятую, несколько скобок. Я хотела объяснить что-то очень непонятное, и, конечно, люди это неправильно интерпретировали", - цитирует ведущую The Guardian.

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Перевод: Катерина Комолова