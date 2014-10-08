Ущерб от лихорадки Эбола может достичь $32,6 млрд

К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка. Согласно их отчету, опубликованному сегодня, больше всего от эпидемии страдают экономики трех стран: Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне. Там ущерб от лихорадки в этом году оценивается в $359 млн, а в 2015 году может составить до $815 млн.

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При этом аналитики рассматривали 2 возможных сценария дальнейшего развития событий: первый, при котором удастся в короткие сроки остановить распространение эпидемии в трех наиболее пострадавших странах. И второй, при котором борьба с лихорадкой будет проходить медленно, а сама эпидемия будет распространяться дальше в Западной Африке. Наибольшие потери грозят странам этого региона при втором варианте. Если же лихорадку удастся победить быстро, а территорию ее распространения ограничить, то ущерб до конца 2015 года не превысит $9 млрд.

По мнению аналитиков, остановить распространение эпидемии можно, если немедленно задействовать местные ресурсы и международную помощь. Примером успешной борьбы с лихорадкой экономисты считают Нигерию и Сенегал. Глава Всемирного банка Джим Ен Ким призвал международное сообщество активнее помогать пострадавшим странам, отправляя туда квалифицированных медиков, все необходимое для ухода за больными оборудование.

Ранее Всемирный банк заявил о выделении $400 млнна борьбу с эпидемией.