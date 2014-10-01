Количество жертв лихорадки Эбола достигло почти 3,4 тысячи человек

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер, которое цитирует Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Ранее сообщалось о 3091 погибшем и свыше 6,5 тысячи зараженных.

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Вирус Эбола продолжает стремительно распространяться на территории Западной Африки. В настоящее время случаи заражения уже зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической Республике Конго и Сенегале.

Смертность от лихорадки составляет 53%. Эффективной вакцины против вируса пока не существует. ВОЗ признала этичным использование экспериментальных лекарств для лечения болезни.