Количество жертв лихорадки Эбола достигло почти 3,4 тысячи человек
22:08, 01 октября 2014Мир
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Количество жертв вируса геморрагической лихорадки Эбола в Западной Африке достигло 3 тысяч 338 человек, заразились вирусом 7 тысяч 178 человек.
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер, которое цитирует Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Ранее сообщалось о 3091 погибшем и свыше 6,5 тысячи зараженных.
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Вирус Эбола продолжает стремительно распространяться на территории Западной Африки. В настоящее время случаи заражения уже зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической Республике Конго и Сенегале.
Смертность от лихорадки составляет 53%. Эффективной вакцины против вируса пока не существует. ВОЗ признала этичным использование экспериментальных лекарств для лечения болезни.
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