Маккейн возмущен тем, что США до сих пор не предоставили Украине оружие

«И мы еще до сих пор не дали Украине оружия, в котором она нуждается... Пророссийские боевики сбили украинский вертолет - 12 погибших», - цитирует Маккейна "Радио Свобода".

Ранее Джон Маккейн призвал помочь Украине вооружением на фоне угрозы со стороны России. По его мнению, отсутствие помощи «лишь поощряет Путина» к эскалации конфликта с Украиной.

Петр Порошенко, который побеждает на президентских выборах, призвал США заключить с Украиной новый договор в области безопасности и оказать прямую военную помощь.

В четверг вблизи Славянска был сбит вертолет Ми-8. В Национальной гвардии Украины сообщают о 12 погибших украинских силовиках.

В ночь с 21 на 22 мая под городом Волноваха Донецкой области боевики обстреляли блокпост украинских силовиков. Погибли 17 военнослужащих.