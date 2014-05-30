Маккейн возмущен тем, что США до сих пор не предоставили Украине оружие
Американский сенатор Джон Маккейн выразил удивление тем, что США до сих пор не предоставили Украине оружия. Об этом он написал на своей странице.
«И мы еще до сих пор не дали Украине оружия, в котором она нуждается... Пророссийские боевики сбили украинский вертолет - 12 погибших», - цитирует Маккейна "Радио Свобода".
Ранее Джон Маккейн призвал помочь Украине вооружением на фоне угрозы со стороны России. По его мнению, отсутствие помощи «лишь поощряет Путина» к эскалации конфликта с Украиной.
Петр Порошенко, который побеждает на президентских выборах, призвал США заключить с Украиной новый договор в области безопасности и оказать прямую военную помощь.
В четверг вблизи Славянска был сбит вертолет Ми-8. В Национальной гвардии Украины сообщают о 12 погибших украинских силовиках.
В ночь с 21 на 22 мая под городом Волноваха Донецкой области боевики обстреляли блокпост украинских силовиков. Погибли 17 военнослужащих.