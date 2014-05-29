Нацгвардия заявляет о 12 погибших в сбитом террористами вертолете: один выжил

14:59, 29 мая 2014
Политика
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Под Славянском сегодня около 12.30 в районе проведения АТО во время разгрузки продуктов питания на четвертый блокпост террористы сбили вертолет Ми-8 Национальной гвардии Украины, в результате чего погибли 12 человек.

Вертоліт збили на шляху назад / фото Аркадий Бабченко

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, среди погибших - шестеро военнослужащих Национальной гвардии, включая экипаж вертолета, и шестеро представителей спецподразделения «Беркут». Один военнослужащий Национальной гвардии остался живым и находится в тяжелом состоянии.

Читайте такжеПод Славянском террористы сбили вертолет: погибли около 10 военных с генералом КульчицкимСреди погибших - начальник Управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Генерал Сергей Кульчицкий / Facebook, Юрий Касьянов

Детальная информация о погибших устанавливается. Также компетентными органами проводится расследование террористического акта.

Командующий и личный состав Национальной гвардии Украины приносят искренние и глубокие соболезнования семьям и близким погибших.

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