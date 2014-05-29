Нацгвардия заявляет о 12 погибших в сбитом террористами вертолете: один выжил

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, среди погибших - шестеро военнослужащих Национальной гвардии, включая экипаж вертолета, и шестеро представителей спецподразделения «Беркут». Один военнослужащий Национальной гвардии остался живым и находится в тяжелом состоянии.

Читайте такжеПод Славянском террористы сбили вертолет: погибли около 10 военных с генералом КульчицкимСреди погибших - начальник Управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Детальная информация о погибших устанавливается. Также компетентными органами проводится расследование террористического акта.

Командующий и личный состав Национальной гвардии Украины приносят искренние и глубокие соболезнования семьям и близким погибших.