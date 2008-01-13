Президент Интерпола ушел в отставку

Начальника полиции ЮАР и президента Интерпола Джеки Селеби обвинили в коррупции. Как сообщается в заявлении Интерпола, Селеби уведомил о своем решении письмом. В нем говорится, что отставка необходима в интересах этой организации, сообщает Эхо Москвы.

Напомним, президент ЮАР отправил Селеби в длительный отпуск после того, как прокуратура заявила о том, что предъявит ему обвинение в коррупции, мошенничестве, отмывании денег и рэкете. Сам Селеби все обвинения отрицает.