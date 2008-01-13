Президент Интерпола ушел в отставку
17:02, 13 января 2008Мир
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Подозревается в коррупции, мошенничестве, рэкете
Начальника полиции ЮАР и президента Интерпола Джеки Селеби обвинили в коррупции. Как сообщается в заявлении Интерпола, Селеби уведомил о своем решении письмом. В нем говорится, что отставка необходима в интересах этой организации, сообщает Эхо Москвы.
Напомним, президент ЮАР отправил Селеби в длительный отпуск после того, как прокуратура заявила о том, что предъявит ему обвинение в коррупции, мошенничестве, отмывании денег и рэкете. Сам Селеби все обвинения отрицает.
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