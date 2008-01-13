Широкая коалиция в Германии проходит испытание на прочность

Дебаты вокруг более суровых наказаний для молодых преступников, которые разгорелись в ходе избирательной кампании в земле Гессен, все больше угрожает стабильности широкой коалиции ФРГ, - сообщают немецкие масс-медиа. СДПГ заявляет, что требование относительно более жестких приговоров малолетним преступникам являются популизмом. Вместо этого, в ХДС (ХСС), к которой принадлежит канцлер Ангела Меркель, уже говорят, что следует распространить уголовную ответственность на лиц младше 14 лет.

Немецкая волна