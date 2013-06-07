Фюле просит Эрдогана придержать полицию: мирные демонстрации - это демократия

Еврокомиссар по расширению Штефан Фюле сделал это заявление перед началом переговоров о евроинтеграции Турции.

В ответ глава турецкого правительства заявил, что подобные протесты в Европе встретили бы значительно более резкую реакцию.

Оба, и господин Фюле, и господин Эрдоган, выступали на конференции в Стамбуле, где уже почти неделю продолжаются антиправительственные протесты, которые распространились на другие города.

Еврокомиссар отметил, что ЕС не говорит "нет" Турции в ее евроинтеграционных стремлениях, но призвал Анкару защищать фундаментальные права и свободы.

Господин Фюле призвал турецкое правительство к прозрачному расследованию и отметил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

"Мирные демонстрации в демократическом обществе являются средством для групп людей выразить их взгляды", - сказал господин Фюле и добавил, что в обществе нет места чрезмерному применению силы.

"Двойные стандарты"

В ответ господин Эрдоган обвинил ЕС в применении двойных стандартов, утверждая, что в Европе и США используют подобные методы.

"Похожие протесты происходили в Британии, Франции, Германии, а в Греции - еще больше", - сказал глава турецкого правительства.

Его правительство, утверждает Реджеп Тайип Эрдоган, открыто для демократических требований, но не намерено воспринимать "терроризм, насилие и вандализм".

Он также пожаловался на медленный прогресс Турции на пути к евроинтеграции, утверждая, что Анкаре мешают "несправедливые препятствия".

Предупреждения относительно прав человека всегда были препятствием для Турции на пути в ЕС вместе с кипрским вопросом.

При этом, говорит корреспондент ВВС, поддержка вступления Турции в ЕС в последние годы уменьшилась. Многие турки считают, что ЕС не хочет принимать большую мусульманскую страну.

"Здравый смысл"

В пятницу утром премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернулся в Стамбул после четырехдневного турне по Северной Африке и призвал демонстрантов немедленно прекратить протесты в стране.

Он сказал своим сторонникам, что протесты граничат с незаконностью: "Эти протесты, которые граничат с незаконностью, должны немедленно прекратиться".

Во время его заявления тысячи демонстрантов протестовали против правительства на площади Таксим, тогда как толпа сторонников так ободряюще реагировала на его слова, что местами их было трудно расслышать.

"Мы никогда не поддерживали рост трения и поляризации, но мы не можем аплодировать насилию", - сказал он.

Некоторые из его сторонников выкрикивали: "Пойдем, разнесем Таксим!"

Господин Эрдоган, однако, попросил их мирно "пойти домой".

"Вы сохранили спокойствие … и проявили здравый смысл", - сказал он.

Это был первый крупный митинг в поддержку господина Эрдогана после того, как неделю назад оппоненты призывали его уйти в отставку.

По словам корреспондента ВВС в Стамбуле Марка Ловена, радостная реакция людей в аэропорту свидетельствует об уровне общественной поддержки, который премьер сохраняет до сих пор.

Обвинения в авторитаризме

В прошлую пятницу сидячая забастовка в парке Гези переросла в массовые протесты после того, как полиция попыталась разогнать активистов, защищавших зеленую зону вблизи площади Таксим от застройщиков.

Корреспонденты с площади Таксим говорят, что атмосфера там мирная, протестующие танцуют и выкрикивают политические лозунги.

Среди них много представителей светского, хорошо образованного среднего класса, которые считают, что Турции не хватает надлежащей, свободной политической культуры, говорит корреспондент ВВС в Стамбуле Джереми Боуэн.

Один из демонстрантов на площади, назвавшийся Дениз, сказал журналистам: "Он (Эрдоган - Ред.) не сможет забрать у нас парк, в любом случае. Знаете что? Он приведет страну к внутренней войне. Мы продолжим оказывать сопротивление".

Протестующие обвиняют правительство господина Эрдогана в чрезмерном авторитаризме и попытке навязать светскому государству исламские ценности.

Его Партия справедливости и развития (AKP) находится у власти с 2002 года.

ВВС Украина