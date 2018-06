Французские ультраправые подают в суд на Мадонну

Причиной этому послужил видеоролик, транслировавшийся на концерте американской певицы в парижском предместье Сен-Дени, который прошел в субботу на стадионе "Стад де Франс", сообщает ИТАР-ТАСС.

Пока поп-дива исполняла песню "Никто не знает меня" (Nobody knows me), за ее спиной шел видеоряд, составленный из портретов Гитлера, президента Хосни Мубарака, Папы Бенедикта XVI, а также лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, на лицо которой проецировалось изображение свастики.

"Национальный фронт" намерен подать в Верховный суд Бобиньи жалобу на Мадонну за оскорбление, нанесенное Марин Ле Пен этим видеороликом", - заявил вице-президент партии Флориан Филиппо.