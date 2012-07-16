Французские ультраправые подают в суд на Мадонну
08:13, 16 июля 2012Мир
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Руководство французской ультраправой партии "Национальный фронт" намерено подать в суд на Мадонну.
Мадонна обидела Марин Ле Пен
Причиной этому послужил видеоролик, транслировавшийся на концерте американской певицы в парижском предместье Сен-Дени, который прошел в субботу на стадионе "Стад де Франс", сообщает ИТАР-ТАСС.
Пока поп-дива исполняла песню "Никто не знает меня" (Nobody knows me), за ее спиной шел видеоряд, составленный из портретов Гитлера, президента Хосни Мубарака, Папы Бенедикта XVI, а также лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, на лицо которой проецировалось изображение свастики.
"Национальный фронт" намерен подать в Верховный суд Бобиньи жалобу на Мадонну за оскорбление, нанесенное Марин Ле Пен этим видеороликом", - заявил вице-президент партии Флориан Филиппо.
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