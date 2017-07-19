The New York Times: Трамп и Путин провели второй, нераскрытый, частный разговор

Об этом пишет Джули Хиршфелд Дэвис в статье "Трамп и Путин провели второй, нераскрытый, частный разговор", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Находясь на ужине с мировыми лидерами, собравшимися на саммит G20, президент Трамп встал из-за банкетного стола и направился туда, где сидел президент России Владимир Путин.

Два президента встречались ранее в этот же день, и, как сообщил Белый дом, пришли к взаимопониманию, даже когда говорили о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Встреча 7 июля в Гамбурге, Германия, была подвергнута самому тщательному наблюдению за весь срок президентства Трампа. Но оказалось, что была еще одна встреча: беседа "один на один" за ужином, которая продолжалась примерно час, и полагалась исключительно на переводчика, предоставленного Кремлем.

Никогда ранее президентские отношения так скрупулезно не изучали. Динамика только усилилась из-за нового витка расследований в отношении того, вступала ли кампания Трампа в сговор с Россией, чтобы склонить выборы в его пользу. Тем не менее, встреча была подтверждена Белым домом только во вторник, после сообщений об удивлении некоторых гостей.

Беседа за ужином привлекла внимание других лидеров за столом. Некоторые из них позже отметили в частном порядке, что американский президент, похоже, уделил особое внимание российскому лидеру на саммите, в котором участвовали некоторые из самых давних союзников США.

Официальный представитель Белого дома сказал, что в этом не было ничего необычного. И в двух твитах в конце вторника, Трамп высмеял сообщения об этом, назвав их "ненормальными". Он сказал, что ужин не был секретом, поскольку все мировые лидеры на саммите и их супруги были приглашены канцлером Ангелой Меркель. "Пресса знала!" – написал он в Twitter.

"Даже ужин, организованный для топ-20 лидеров в Германии, стал выглядеть зловеще!" - добавил Трамп.

Хотя ужин для лидеров и супруг был в публичном расписании Трампа, СМИ не было позволено наблюдать за какой-либо его частью, и журналистам не сообщали о том, что произошло. Однако, приехавшие представители прессы отметили, что его кортеж покинул ужин через четыре минуты после Путина.

Ужин, на котором состоялся частный разговор, длился более трех часов после концерта для лидеров и их супруг в концертном зале филармонии на берегу реки Эльбы.

Как рассказал Трамп, на более ранней официальной встрече он дважды спрашивал российского президента о его роли в выборах в США. Путин отрицал свою причастность, и оба лидера согласились выйти за рамки спора, чтобы найти общий язык в других вопросах, включая ограниченное прекращение огня в Сирии.

Официальной записи правительства Соединенных Штатов о второй беседе нет, потому что там не было ни одного американского чиновника, кроме президента.

"Почти все на ужине сочли действительно странным, что президент Соединенных Штатов явно хотел показать, что его отношения с президентом Путиным гораздо лучше, чем с кем-либо из нас, или ему просто все равно", - сказал Ян Бреммер, президент исследовательской и консалтинговой фирмы Eurasia Group (Нью-Йорк). Он заявил, что слышал это непосредственно от участников. "Они были смущены, сбиты с толку и поражены".

Встреча произошла в середине долгого ужина, когда Трамп встал из-за стола и пошел к Путину, который сидел рядом с первой леди Меланией Трамп. Другие гости сообщили Бреммеру, что беседа длилась примерно час, и изначально не оспаривалась чиновником Белого дома, который говорил на условиях анонимности.

Но Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома, опроверг это заявление. Он сказал, что Трамп назвал разговор с Путиным исключительно светским, который длился гораздо меньше часа. "Это были просто шутки и обмен любезностями", - сказал Спайсер. В отдельном заявлении Белый дом сообщил, что оба президента разговаривали через переводчика Кремля, потому что американский переводчик Трампа не говорил по-русски.

Эксперты по отношениям США и России заявили, что такая встреча – даже на неофициальной основе на социальном мероприятии – вызывает беспокойство из-за ее продолжительности, возможно, они обсуждали важные темы, а также потому, что там не было никого, кто делал бы заметки, или помощника по национальной безопасности или внешней политике.

"Нам всем интересно, что там было сказано, но, к сожалению, там не было переводчика США, и поэтому у нас нет независимого отчета США о произошедшем", - сказал Стивен Пайфер, бывший посол в Украине, который также специализируется на России и контроле за ядерными вооружениями.

"Если бы я был в Кремле, я бы порекомендовал Путину "посмотреть, можно ли заполучить этого парня в одиночку", и, похоже, ему удалось", - добавил мистер Пайфер, старший научный сотрудник в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Администрация Трампа изо всех сил пытается улучшить свои отношения с Россией, находясь под давлением многочисленных расследований возможных связей между кампанией Трампа и Москвой. Эти расследования омрачают то, что обычно можно было бы рассматривать как дипломатическую попытку между мировыми лидерами.

Вечером после двух встреч с Путиным (первая – 135 минут, а вторая – час), Трамп вернулся в Вашингтон. Во время полета, его топ-советники помогли подготовить проект заявления о встрече его сына Дональда Трампа-младшего с адвокатом, связанным с Кремлем, которая обещала компромат на Хиллари Клинтон.

"У нас сейчас самые худшие за десятилетия отношения с Россией, как у страны. И, тем не менее, у нас есть эти два лидера, которые по причинам, не имеющим смысла и объяснений, помешаны на восхищении друг другом", - сказал Бреммер. "Можно учесть все, что нам дали, но общая картина все равно не складывается".

Во вторник Кремль усилил свои требования о возврате администрацией Трампа двух вилл в США, которые администрация Обамы изъяла у России прошлой осенью в ответ на вмешательство в выборы. После встречи с Томасом Шенноном-младшим, заместителем госсекретаря по политическим вопросам, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, заявил, что он предупредил американцев о том, что должен быть проведен "безусловный возврат" собственности, либо Москва примет ответные меры.

Государственный департамент сказал, что такого соглашения не было.

«Эти так называемые сделки потребуют некоторого времени", - сказала журналистам во вторник пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт. "В ближайшее время ничего не прояснится".

Трамп объявил во вторник вечером, что планирует назначить Джона Хантсмана-младшего, бывшего представителя в Китае и Сингапуре, послом в России. Назначения Хантсмана ожидали в течение нескольких месяцев, но расследование в отношении кампании Трампа и вопрос о сговоре с Россией, вероятно, займут важное место на его слушаниях по утверждению.