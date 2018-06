Из похищенного в Мальте самолета начали выходить пассажиры (фото, видео)

Люди начали выходит из похищенного ливийского самолета Afriqiyah Airways Airbus A320 на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мальты.

Об этом сообщает Reuters.

В первую очередь освобождают женщин и детей.

Как сообщал УНИАН, авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен.

