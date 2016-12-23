Из похищенного в Мальте самолета начали выходить пассажиры (фото, видео)

Люди выходят из похищенного ливийского самолета Afriqiyah Airways Airbus A320 на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мальты.

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