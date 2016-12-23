Из похищенного в Мальте самолета начали выходить пассажиры (фото, видео)

15:11, 23 декабря 2016
Мир
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Люди выходят из похищенного ливийского самолета Afriqiyah Airways Airbus A320 на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мальты.

Пассажиры выходят из угнанного самолета / REUTERS

Люди начали выходит из похищенного ливийского самолета Afriqiyah Airways Airbus A320 на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мальты.

Об этом сообщает Reuters.

В первую очередь освобождают женщин и детей.

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Как сообщал УНИАН, авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен.

Пассажиры выходят из угнанного самолета / REUTERS
Пассажиры выходят из угнанного самолета / REUTERS
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Новость в сюжете: Угон ливийского лайнера
Теги: #самолет#заложники#Мальта