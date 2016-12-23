В Ливии неизвестные угнали авиалайнер А320 с пассажирами на борту (фото)
13:01, 23 декабря 2016Мир
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Авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту захвачен угонщиками.
В Ливии неизвестные угнали авиалайнер А320 авиакомпании Afriqiyah Airways / planespotters.net
Как сообщает издание Times of Malta, угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты.
На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек.
Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно. Согласно сообщению, угонщиков двое, они угрожают взорвать самолет.
По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, который получил сообщения об угнанном самолете, информация проверяется правоохранительными органами.
Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZpic.twitter.com/RDaMcEyCdW— Television Malta (@TelevisionMalta) December 23, 2016
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