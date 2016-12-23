В Ливии неизвестные угнали авиалайнер А320 с пассажирами на борту (фото)

Авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту захвачен угонщиками.

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