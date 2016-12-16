Россия и Япония договорились о «совместной хозяйственной деятельности» на спорных Курильских островах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я договорился с президентом России о том, чтобы создать особый режим для налаживания совместной хозяйственной деятельности на этих островах. Мы об этом договорились. Эта совместная хозяйственная деятельность будет осуществляться не в ущерб позициям обеих сторон по проблеме мирного договора. Этот особый режим будет направлен на то, чтобы создать условия для будущего решения проблемы мирного договора», - сказал Абэ.

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«То, что мы не могли решить этот вопрос на протяжении 71 года, означает, что это очень непростая проблема. На этих островах японцы не живут, а живут многие россияне», - добавил он.

По словам Абэ, нужно способствовать взаимодействию между бывшими и нынешними жителями, чтобы строить доверие и развивать сотрудничество.

«Мне хотелось сделать так, чтобы те, кто раньше жил на островах, и те, кто сейчас живут на островах, смогли на основе доверия развивать связи и сотрудничество, и создать условия, при которых они могли бы жить совместно, работать и думать о будущем этих островов», - сказал он.

Абэ также отметил, что РФ и Япония немедленно начнут переговоры по свободному доступу жителей Японии к могилам родственников на Курилах.

«Мы договорились о том, чтобы бывшие жители могли свободно посещать те места, где они раньше проживали и захоронили своих предков. Мы договорились, исходя из гуманитарных соображений, немедленно приступить к переговорам относительно того, как обеспечить этот свободный доступ. Тем самым мы хотя бы чуть-чуть сможем удовлетворить пожелания бывших жителей островов», - сказал он.

В свою очередь Путин заявил, что вопрос заключения мирного договора обсуждается уже более 70 лет, и было бы наивно полагать, чтобы можно в одночасье его урегулировать, но искать решение, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии, и было бы принято народами обеих стран, необходимо.

Также он подтвердил согласие РФ на «совместное налаживание хозяйственной деятельности на Южных Курилах».

«Мы с господином премьер-министром вчера говорили, я читал эти очень трогательные письма бывших жителей Южных Курил. На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям. Нужно, в конце концов, понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования», - сказал Путин.

По его словам, эти острова «могут стать не яблоком раздора между Россией и Японией, а, наоборот, чем-то, объединяющим Россию и Японию».

«Если мы сделаем правильные шаги в направлении плана, предложенного премьер-министром, а он предложил создать отдельную структуру по хозяйственной деятельности на островах, заключить международное правовое соглашение, отработать механизм взаимодействия, и на этой базе сформировать такие условия, которые позволили бы нам добиться окончательного решения проблемы мирного договора», - добавил Путин.

Японские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомая отошли к СССР в результате Второй мировой войны.

Япония выдвигает возвращение островов основным условием подписания мирного договора с РФ, как ранее – с Советским Союзом.