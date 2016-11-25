Премьер Японии прокомментировал размещение российских ракет на Курилах

Об этом в ходе выступления в верхней палате парламента заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Четыре острова являются неотъемлемой частью территории нашей страны", - сообщил Абэ.

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Также японский премьер отметил, что Япония уже направила по дипломатическим каналам, что это (размещение Россией вооружения на Курилах - Ред.) не совместимо с позицией Японии и вызывает сожаление.

Как сообщал УНИАН, Россия разместила на Курильских островах Итуруп и Кунашир комплексы "Бастион" и "Бал" со сверхзвуковыми ракетами оперативного назначения.

Япония в свою очередь заявила, что рассмотрит принятие соответствующих мер в ответ на размещение российских ракетных комплексов на Курильских островах — Итуруп и Кунашир.