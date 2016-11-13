Россия или Европа: в Молдове стартовал второй тур президентских выборов

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (7:00 по Киеву) и закроются в 21:00.

Читайте такжеВыборы в Молдове: первый тур не определил нового президента

Представление предварительных итогов голосования в Центральной избирательной комиссии Молдовы состоится в понедельник, 14 ноября, в 10:00.

Согласно результатам первого тура выборов, которые прошли 30 октября, Додон набрал 47,98% голосов, Санду - 38,71%. В частности, за Додона граждане Молдовы отдали 680 тыс. 550 голосов, за Санду - 549 тыс. 152 голосов. В голосовании приняли участие 1 млн 440 тыс. 733 избирателя, что составляет более 1/3 от числа лиц, внесенных в списки избирателей.

Лидер гонки Игорь Додон, который занимает четкую пророссийскую позицию, обещает законодательно утвердить курс на сближение с Россией и преследовать своих оппонентов.

Поэтому молдаване оказались перед острым выбором - или двигаться в сторону России, или в сторону Евросоюза.