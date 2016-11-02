Выборы в Молдове: подсчитаны все голоса, пророссийский кандидат в президенты набрал 47,98%

Картина не изменилась: Молдову ждет второй тур выборов, передает Newsmaker.

Во второй тур вышли лидер Партии социалистов Игорь Додон (47,98%) и председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду (38,71%).

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Расклад по остальным кандидатам также не изменился. Кандидат от "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко набрал 6,03% голосов. У лидера Народной европейской партии Юрие Лянкэ — 3,11%. У председателя Либеральной партии Михая Гимпу — 1,8%. У независимого кандидата Валериу Гилецкого — 1,08%. Остальные претенденты набрали менее 1% голосов.

По данным ЦИК Молдовы, всего на выборах 30 октября действительными признаны голоса 1 418 518 граждан. Всего приняло участие — 1 436 241, или 49,03% избирателей.

Отметим, что Додон выступает против европейской интеграции и за тесные связи с Россией. Экс-министр образования Санду, поддерживаемая, в частности, прозападной молодежью, выступает за проевропейский курс.

Последний раз прямые президентские выборы в Молдове прошли в 1996 году. С 2000 года президента республики избирали в парламенте, но в марте 2016 года Конституционный суд республики отменил это правило.