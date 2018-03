ЕС и Британия договорились о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в Содружестве

Об этом написали президент Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкер и премьер-министр Великобритании Дэвид Кемерон на своих страницах в Twitter.

"Достигнуты договоренности между ЕС и Великобританией. Месяцы тяжелой работы с президентом ЕС и Европейским парламентом принесли результат. Счастлив. Справделиво для Великобритании, справедливо для 27 государств ЕС", - написал Юнкер.

#UKinEU Deal done. Months of hard work w/ @eucopresident + cooperation w/ @Europarl_EN paid off. Happy. Fair for UK, fair for 27 #EU States

В соответствии с записью Кэмерона, Великобритания получит специальный статус в ЕС. "Я договорился предоставить Великобритании специальный статус в ЕС. Я буду рекомендовать это завтра на заседании Кабинета", - написал он.

I have negotiated a deal to give the UK special status in the EU. I will be recommending it to Cabinet tomorrow. Press conference shortly.