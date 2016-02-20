ЕС и Британия договорились о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в Содружестве

00:30, 20 февраля 2016
Мир
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Страны-члены Европейского Союза и Великобритания достигли договоренностей о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в составе Содружества.

REUTERS

Об этом написали президент Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкер и премьер-министр Великобритании Дэвид Кемерон на своих страницах в Twitter.

"Достигнуты договоренности между ЕС и Великобританией. Месяцы тяжелой работы с президентом ЕС и Европейским парламентом принесли результат. Счастлив. Справделиво для Великобритании, справедливо для 27 государств ЕС", - написал Юнкер.

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В соответствии с записью Кэмерона, Великобритания получит специальный статус в ЕС. "Я договорился предоставить Великобритании специальный статус в ЕС. Я буду рекомендовать это завтра на заседании Кабинета", - написал он.

Президент Европейского Совета Дональд Туск на своей странице добавил, что решение было принято "единогласно".

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Договоренности были достигнуты в рамках саммита ЕС, который длился значительно дольше, чем другие именно за переговоры с Великобританией.

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