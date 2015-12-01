В Стамбульском метро прогремел мощный взрыв
17:58, 01 декабря 2015Мир
8635 0
Мощный взрыв прогремел во вторник на станции метро «Байрампаса» (Bayrampaşa) в турецком городе Стамбул.
Очевидцы сообщают, что грохот был слышен в разных районах города. На месте происшествия множество машин скорой помощи и пожарной службы. По предварительным данным, речь идет о взрыве бомбы, передает riafan.ru.
BREAKING — All metro and tram services temporarily suspended after the blast: Istanbul Metropolitan Municipality pic.twitter.com/kCO5dkEEVc
— DAILY SABAH (@DailySabah) December 1, 2015
Как передает турецкий портал Hurber Turk, взрыв был настолько мощным, что во всех прилегающих районах произошло отключение электричества. Согласно информации агентства Reuters, в результате происшествия погиб один человек, еще один получил ранение.
pic.twitter.com/3DIZ3LGKlw скорые помощи на месте взрыва в #Стамбул
— Достоверкин (@dostoverkin) December 1, 2015
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter