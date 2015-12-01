В Стамбульском метро прогремел мощный взрыв

17:58, 01 декабря 2015
Мир
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Мощный взрыв прогремел во вторник на станции метро «Байрампаса» (Bayrampaşa) в турецком городе Стамбул. 

Очевидцы сообщают, что грохот был слышен в разных районах города. На месте происшествия множество машин скорой помощи и пожарной службы. По предварительным данным, речь идет о взрыве бомбы, передает riafan.ru.

Как передает турецкий портал Hurber Turk, взрыв был настолько мощным, что во всех прилегающих районах произошло отключение электричества. Согласно информации агентства Reuters, в результате происшествия погиб один человек, еще один получил ранение.

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