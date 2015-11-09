Китай и Тайвань: долгий путь к длительному рукопожатию - Die Presse

В статье Феликса Ли под названием «Китай и Тайвань: долгий путь к длительному рукопожатию», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse, пишется о том, что они мало что могли сказать общественности. Это было оговорено заранее. Впрочем, как и то, что не будет никаких флагов. Должности президентов также не должны были упоминаться. Вместо этого использовались обращения господин Си и господин Ма. И рукопожатие длилось довольно долго. Прежде чем президенты Китая и Тайваня ушли в конференц-зал в Сингапурском Shangri-La-Hotel, они целых пять минут пожимали друг другу руки. Они просто не хотели отпускать друг друга. Их улыбки казались искренними. «Никакая сила не может нас разлучить. Мы семья», смело заявил президент КНР Си Цзиньпин своему тайваньскому коллеге Ма Инцзю. Ма ответил с улыбкой: «Каждая сторона должна уважать ценности и образ жизни другой».

Водопад из пустых фраз

В администрациях обеих сторон эту встречу заранее назвали «исторической». Встреча лидеров Тайваня и Китайской Народной Республики, которая состоялась впервые с момента окончания гражданской войны в Китае в 1949 году, является поворотным пунктом. Согласно официальной версии, спустя 66 лет обе страны враждуют и не признают друг друга. Коммунисты в Пекине считают Тайвань мятежной провинцией. Демократически избранное правительство в Тайбэе называет себя законным руководством Китая – даже, несмотря на то, что из-за давления Пекина оно было признано только 22 странами и Ватиканом.

Несмотря на доброжелательность, до реального сближения на заседании в субботу не дошло. Рукопожатие было для фотографов. Кроме того, состоялся обмен пустыми фразами. Но они были настолько общими, что о прогрессе в отношениях не может быть и речи.

«Мы покажем миру, что китайский народ хочет мирно сотрудничать, и способен на это», сказал Си после менее чем получасового разговора. «Мы следовали разным экономическим системам, но у нас также много общего», подчеркнул Ма на отдельной пресс-конференции. Сложных вопросов он не касался, впрочем, как и вопроса о том, как будет проходить дальнейший процесс сближения, и должен ли он проходить вообще.

Сближение происходит с 1992 года. Но оно носит исключительно экономический характер. Компании из Тайваня могут вкладывать средства в Народной Республике. С 2008 года курсируют пассажирские самолеты между обеими сторонами Тайваньского пролива, в день совершается более 100 рейсов. Десятки тысяч тайваньцев работают на заводах на материке. Президент Ма также разрешил посещать страну туристам из Китайской Народной Республики. Остров с тех пор стал одним из самых популярных курортов среди жителей материка. Инвестиции из Народной Республики в Тайване возможны уже почти год. Но с последним, по мнению многих тайваньцев, Ма зашел слишком далеко. Ранее оппозиция уже предупреждала, что Тайвань становится слишком зависимой от Китая. 40% тайваньского экспорта идет в Народную Республику. Многие опасаются, что во время президентства Ма, остров будет продан Китаю. На Тайване около 23 млн жителей, в Красном Китае – почти 1,4 млрд.

В Тайбэе в субботу обстановка была гораздо менее спокойной, чем в Сингапуре. Сотни демонстрантов хотели штурмовать парламент. Когда утром в аэропорту Суншань демонстранты пытались помешать отъезду президента Ма, и подожгли фотографии глав государств, вмешалась полиция и арестовала демонстрантов. Во второй половине дня в центре города тысячи людей вновь вышли на демонстрацию. На плакатах они называли Си "диктатором", а Ма – "предателем".

Критики Пекина скоро одержат победу на выборах?

Ву Эр Кайши, бывший лидер студентов во время кровавых демократических протестов в 1989 году в Пекине, раскритиковал «потерю позиций» Ма, как «очевидный инструмент избирательной кампании». В январе в Тайване пройдут президентские выборы. Ма больше не может в них участвовать. Согласно опросам, рейтинг его партии «Гоминьдан» составляет менее 20 процентов. Критикующая Пекин «Демократическая прогрессивная партия» (ДПП) пользуется огромной популярностью . Эксперты не считают, что встреча с Си сможет повлиять на выборы. Внутри партия «Гоминьдан» настолько расколота, что больше не имеет никакого значения, как долго Ма и Си пожимали друг другу руки.