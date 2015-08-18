Киностудия Люка Бессона снимет фильм о гибели российской подлодки "Курск"

Режиссером фильма станет датчанин Мартин Зандвлиет, ранее снявший такие фильмы как «Смешной человек» и «Ангелы Бруклина», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Variety.

Сценарий для картины напишет американец Роберт Родэт, чей сценарий фильма «Спасти рядового Райана» завоевал премию «Оскар». Родэт также известен как сценарист фильмов «Летите домой» и «Патриот».

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EuropaCorp — французская киностудия, основанная Люком Бессоном и Пьером-Анжем Ле Погамом. В настоящее время Бессон владеет 62 процентами акций студии. EuropaCorp принадлежат права на такие фильмы, как «Заложница», «Артур и минипуты», «Перевозчик 3» и «Хитмэн».

Атомная подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Крейсер участвовал в военно-морских учениях. Все 118 человек, находившихся на борту подлодки, погибли. Согласно официальной версии, причиной гибели судна стал взрыв торпеды на борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке.