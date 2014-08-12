"Она утонула" 14 лет назад: сегодня годовщина гибели подводной лодки "Курск"

Подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей в ходе проведения военно-морских учений Северного флота 12 августа 2000 года.

Находившиеся на борту 118 членов экипажа погибли.

Спустя несколько дней после катастрофы российские власти сообщали, что "с подводной лодкой установлена связь и имеется контакт с личным составом".

Неизвестность вокруг судьбы "Курска" держала в напряжении всю Россию. Даже Владимира Путина инцидент вынудил 17 августа, спустя пять дней после катастрофы, прервать свой оптуск в Сочи.

Через два месяца после трагедии глава РФ давал интервью Ларри Кингу на телеканале CNN. Ответ Путина на вопрос журналиста, о том, что же все-таки произошло с подлодкой, был лаконичным: "Она утонула".

Официальную версию случившегося озвучили в Генпрокуратуе РФ. По мнению властей, "Курск" затонул в результате взрыва учебной торпеды внутри четвертого торпедного аппарата, повлекшего за собой взрыв остальных торпед, находившихся в первом отсеке АПРК.