Foreign Policy: У пандемии коронавируса много общего с фантазиями о зомби апокалипсисе, что с этим делать?

Существуют жуткие параллели между реальной пандемией и выдумками о ходячих мертвецах, однако у человечества все же есть преимущества, которые не учитывают фантасты.

Во времена коронавируса может показаться, что телевизионные образы начали преследовать нас в реальности. Вид безлюдных крупнейших мегаполисов на планете до сих пор шокирует. Тишина там, где обычно были толпы, пугает.

"Единственный человек, которого я вижу на улице, кажется совершенно мистифицированным, как и все, что происходит. А потом я поставил на паузу "28 дней спустя" и переключил телевизор на новости. Больше чем финансовый кризис 2008 года, больше чем теракты 11 сентября 2001-го, пандемия коронавируса 2020-го повлекла за собой радикальные изменения в повседневной жизни большинства людей на планете", - пишет на страницах Foregin Policy профессор международной политики Юридической и дипломатической школы Флетчера в Университете Тафта Дэниел Дрезнер.

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Существует много анализов, которые пытаются объяснить, что произошло и чего ждать в будущем. Некоторые опираются на сложные эпидемиологические модели. Другие обращаются к историческим аналогиям. Но к большинству, вероятно, будет проще достучаться через жанр, который завоевал популярность в нынешнем веке. Речь идет, конечно же, о "ходячих мертвецах". Автор вспомнил, что написал учебник под названием "Теория международной политики и зомби". И теперь, в разгар пандемии, он решил тоже оценить нынешний кризис с точки зрения живых мертвецов.

Дрезнер отмечает, что, к сожалению, фильмы про зомби могут объяснить первую фазу пандемии коронавируса лучше, чем этого хотелось бы. И, кажется, это могло послужить мрачным предупреждением для человеческой цивилизации. Ведь несмотря на некоторые исключения, фильмы о зомби всегда начинаются с цивилизации и заканчиваются пост-апокалиптическим адским пейзажом. К счастью, существуют и ключевые различия между тем, что происходит в историях о живых мертвецах и тем, какой на самом деле будет иметь вид остаток 2020 года. Жанр зомби апокалипсиса в целом пессимистично относится к способности людей адаптироваться. Именно поэтому "мы можем и должны" верить в лучшее.

Среди всех персонажей жанра ужасов зомби - идеальная метафора для пандемии. Потому что другие архетипы, такие как вампиры, волшебники и оборотни, уже стали душевными и симпатичными персонажами. Зато живые мертвецы почти всегда изображены как масса гнилых трупов с простой, но навязчивой целью жрать живую человеческую плоть. С ними нельзя спорить, вести переговоры или торговаться. Как и у вируса, у зомби нет организованности. Все, чего они хотят - это размножаться. С такой простой, неинтересной мотивацией жанр фильмов о зомби исторически начали рассматривать как самый низкий из всех низкопрокатных жанров. Но самая интересная часть любой такой истории не в том, как мертвецы едят живых, а в том, как живые реагируют на такую угрозу. А именно, обычно реакция очень плохая.

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За исключением фильмов в субжанре "ромзомком" (романтическая зомби комедия), истории про ходячих мертвецов чрезвычайно пессимистично изображают то, как люди подходят к решению этой проблемы. Кинорежиссер Джордж Ромеро в поздний период своего творчества стал крестным отцом современных зомби. И если в его работах и есть что-то постоянное, то это обязательный распад человеческого сотрудничества. Это взгляд на жизнь в духе Тома Гоббса, как на отвратительный, жестокый и короткый периода. Люди обязательно конфликтуют между собой, что только увеличивает популяцию живых мертвецов. Все фильмы о зомби следуют Ромеро в том, что человеческая цивилизация обязательно приходит в упадок. К примеру, в переработке Зака Снайдера "Рассвета мертвецов" большая часть цивилизации уничтожается всего за 15 минут.

Автор отмечает, что распад сотрудничества во время пандемии COVID-19 очень похож на такой сюжет. И это огорчает. На глобальном уровне Китай скрывал от остального мира правду о природе нового коронавируса. Пекин не дал доступа ВОЗ и другим международным медицинским экспертам к информации. Он по меньшей мере до середины января настаивал, что нет никаких доказательств передачи коронавируса от человека к человеку.

Сотрудничество внутри Евросоюза тоже было, мягко говоря, не ровным. Большинство стран создали препятствия для передвижения в Шенгенской зоне. Они ввели запреты на экспорт медицинского оборудования и тем самым усложнили сдерживание распространения пандемии. Форумы вроде G20, которые в 2008 году помогли разобраться с глобальным финансовым кризисом, едва функционируют во время пандемии.

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Лидерство США во время пандемии перешло из состояния почти полного отсутствия в активно вредную. Одностороннее закрытие границ создало хаос в аэропортах Европы и США, что лишь поспособствовало распространению вируса. Администрация Дональда Трампа пошла на вредоносные попытки по-преступному перетащить медицинские средства и ученых из-за рубежа. Даже внутри Америки Белый дом активно поощрял штаты соревноваться друг против друга, а также против федерального правительства за медицинские поставки. Это привело к возникновению странной ситуации, в которой губернатор Массачусетса пытался получить медицинское оборудование, умоляя консула Китая в Нью-Йорке о помощи через владельца команды New England Patriots.

Поэтому пессимизм фильмов о зомби оказался реалистичным в измерении человеческого сотрудничества. Однако, их взгляды на надежность институтов еще более мрачные. По определению, бюрократии очень искусны в разработке стандартов операционных процедур. Однако, пандемии нельзя стандартизировать. Это означает, что почти все сотрудничество между институтами просто распадается. Писательница Ребекка Солнит отмечала, что большинство людей хорошо реагируют на катастрофы. Но в книге "Рай, построенный в аду" она признает, что "проблема с бюрократами во время кризисов - это "единственная вещь, которую фильмы о катастрофах описывают правильно".

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Канон историй о ходячих мертвецах переполнен недоверием к реакции правительств на такую угрозу. И свое начало эта точка зрения берет из "Ночи живых мертвецов" Ромеро. В этом фильме власть давала противоречивую информацию обществу. Сначала чиновники посоветовали людям оставаться дома. Потом они изменили эту позицию и приказали всем немедленно отправляться в центры спасения. Военные чиновники и ученые ругались перед камерами о том, почему трупы пытаются есть людей после того, как вдруг ожили. В фильме "Рассвет мертвецов" Ромеро изображает армию больше как криминальную группировку, а не организацию, цель которой защищать гражданских. Аналогично в третьей новелле "Мировая война Z" Макса Брука описывается, как правительство и армия делают базовые ошибки в борьбе с ходячими мертвецами, что приводит к катастрофическим последствиям.

Опять же, здесь параллели с реакцией на COVID-19 тоже очень тревожные. Несколько правительств, в частности в Исландии, Южной Кореи, Норвегии, Новой Зеландии и Сингапуре, отреагировали адекватно и масштабно на пандемию, в то время как крупные государства не могут похвастаться такими успехами. Вирус появился и распространился в Китае в значительной степени потому, что местная власть в Ухане не хотела слушать врачей. Чиновники боялись сообщать плохие новости Пекину. Когда Китай выровнял свою динамику заражения, он попытался оказать помощь другим пострадавшим странам. Но эфемерные достижения мягкой силы быстро испарились, когда стало понятно, что китайское оборудование было неисправным.

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Бюрократические болваны в США тоже отличились. Центр контроля и профилактики заболеваний разработал первые тесты на коронавирус. Чрезмерное усердие Управления продовольствия и медикаментов в регуляции медицинского сектора тестов заблокировало массовое производство этих средств для диагностики тогда, когда это было остро необходимо. И на фоне всего этого Белый дом постоянно говорил, что коронавирус под контролем. В конце февраля Трамп сказал, что вирус исчезнет "как чудо". Каждое расследование первых месяцев реакции США на пандемию разоблачает бюрократические ошибки, просчеты и общую не способность функционировать на всех уровнях администрации Трампа.

Такое недоверие к власти порой приводит к поведению, которое перекликается с эпизодами фильмов о зомби. В "Мировой войне Z" Марка Форстера герой Брэда Питта и его семья оказываются в супермаркете, который атакуют мародеры. К счастью, настолько большой вспышки насилия в реальности не произошло. Однако, панической скупки туалетной бумаги, чистящих средств и продуктов с большим сроком годности немного напоминают панику, которую утрированно показывают в кино.

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Хотя параллели между пандемией COVID-19 и фильмами о зомби апокалипсисе пугают, разница между реальностью и вымыслом более важна. Самая главная из них наиболее банальная. В кино существует молчаливое правило: если человек заражается от зомби, можно сказать со 100%-й уверенностью, что она умрет и станет ходячим мертвецом. Новый коронавирус - отвратительный патоген. Но даже худшие оценки говорят, что смертность от него недотягивает до 5%.

Нынешние радикальные меры нацелены на то, чтобы сдержать распространение вируса, чтобы больницы не были перегружены тяжелыми больными. Несмотря на возможные дополнительные вспышки, мир выздоровеет от COVID-19, так же, как он выздоровел после пандемии гриппа в 1918 году. Мало историй про зомби заканчиваются так. Исключениями можно назвать "Тепло наших тел" Джона Левина и "Зомби по имени Шон" Эдгара Райта. Но это исключения, которые доказывают правило.

Другая разница в том, что социальная реакция на пандемию была более конструктивная, чем в любой истории о зомби. Собственно, этот жанр фантастики слишком пессимистично и цинично относится к человечеству как виду. Первые несколько сезонов "Ходячих мертвецов" от AMC рассказывали о конфликте двух философий: Рика и Шейна. Рик верил, что даже в мире, наполненном зомби, можно построить определенное цивилизованное сосуществование, основанное на сотрудничестве. Шейн придерживался более циничных взглядов в Духе Гоббса. Дебаты закончились в четвертом сезоне, в котором Шейн умер. Но Рик и другие выжившие люди стали более циничными и начали прислушиваться к своему внутреннему Гоббсу. Наиболее известной фразой из комиксов Роберта Киркмана, на которых основан сериал "Ходячие мертвецы", принадлежит Рику, который воскликнул: "Мы все ходячие мертвецы!". Месседж Киркмана был в том, что зомби превратили людей в аморальные машины.