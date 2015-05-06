Следующим генсеком ООН должна стать женщина - Пан Ги Мун

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя Фархана Хака.

”В ходе ряда публичных мероприятий он уже говорил, что считает, что настало время женщине занять пост генерального секретаря”, - сказал он. Вместе с тем Хак подчеркнул, что не Пан Ги Муну решать, кто будет следующим административным главой ООН. ”Он не будет высказывать свое мнение относительно того, кто должен быть избран. Однако определенно настало время для того, чтобы это была женщина”, - добавил он.

Хак ушел от ответа на вопрос о том, встречался ли генсек ООН с женщинами, которых называют наиболее вероятными кандидатами на пост административного главы всемирной организации, чтобы помочь им советом. На сегодняшний день список возможных претендентов включает нынешнего администратора Программы Развития ООН Хелен Кларк, исполнительного директора ЮНЕСКО Ирину Бокову, президентов Чили и Литвы Мишель Бачелет и Далю Грибаускайте, а также премьер-министра Дании Хелле Торнинг-Шмидт. ”Естественно, он проводит встречи с множеством женщин, занимающих очень высокие посты, в том числе в ООН. Будут ли они участвовать в выборах, предстоит решать им самим”, - заметил Хак.

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Полномочия Пан Ги Муна, занимающего пост генсека ООН с 1 января 2007 года, истекают 31 декабря 2016 года. Согласно установленным правилам, он не имеет права выдвигаться на третий пятилетний срок. Предвыборная кампания официально стартует только через год. При этом в интересах максимальной беспристрастности главы всемирной организации, этот пост не принято отдавать представителю одной из пяти стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности - России, Китая, Соединенного Королевства, США и Франции.

Между тем, ни один из восьми генеральных секретарей ООН не представлял государства Восточной Европы. Кроме того, все они были мужчинами. Многие наблюдатели считают, что это позволяет рассчитывать на успех болгарке Ирине Боковой.

Процедура выборов генсека предусматривает, что кандидат должен получить рекомендацию Совета Безопасности ООН, после чего пройти процедуру утверждения в Генеральной Ассамблее. В ходе голосования он должен заручиться поддержкой не менее двух третей из 193 стран-членов всемирной организации.