Bloomberg: После событий в Париже стоит ожидать марши ксенофобов

Об этом пишет Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «После событий в Париже стоит ожидать марши ксенофобов», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Гораздо меньше внимания уделили случаям антимусульманских атак, которых было более десятка во Франции после расстрела в Charlie Hebdo в прошлую среду. И это очень плохо, поскольку как марши против терроризма могут предотвратить дальнейшие теракты, непонятно, а вот то, что протесты против мусульман и иммигрантов могут стать причиной еще большего количества терактов, вполне очевидно.

Демонстрация единства мировых лидеров на марше в Париже была явно искусственной. Как сообщалась в израильской прессе, Олланд попросил и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса не приезжать. Сначала они оба согласились; Нетаньяху якобы отказался по причинам безопасности, а Аббас сослался на плохую погоду. Затем министр иностранных дел и министр экономики Израиля сообщили, что они поедут, и Нетаньяху резко передумал. Когда его представители уведомили Олланда о том, что он все же приедет, израильтянам демонстративно указали на то, что приезд Нетаньяху не особо приветствуется и что, если он приедет, Аббаса также пригласят. В итоге они оба приняли участие в марше и прошлись вместе с Олландом впереди колонны.

Во время мероприятия в синагоге после марша Олланд вышел, когда Нетаньяху встал, чтобы произнести речь. Вероятно, это к лучшему: израильский лидер сказал о том, что у всех евреев есть возможность переехать в Израиль, если они не чувствуют себя в безопасности в той стране, где они находятся.

Противоречивость политических задач как внутри стран, так и за рубежом после теракта невозможно скрыть. Франсуа Олланд, министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент Украины Петр Порошенко, Нетаньяху и Аббас приняли участие в митинге, потому что они все против терроризма – да и кто же за, кроме самих террористов, в конце концов? Тем не менее, их мало что объединяет. Россия и Украина, Израиль и Палестина постоянно обвиняют друг друга в терроризме, и если с чем-то они и могут согласиться, так это с тем, чтобы их лидеры поддержали протест против терроризма, и это показали по телевиденью.

Привлекающее внимание отсутствие высокопоставленных американских чиновников говорило скорее не о нечувствительности, а о понятной осторожности: с кем именно должны были американские лидеры быть солидарны?

Возникли вопросы и к крайне правой силе, Национальному фронту. Как и все остальные, они против терроризма. Эта партия также выступает против иммиграции и не особо дружелюбно относится к мусульманам (она известна своим антисемитизмом). Но что было бы, если бы представители этой силы захотели присоединиться к маршу?

В пятницу Олланд встретился с лидером Национального фронта Марин Ле Пен и сказал ей, среди прочего, что «все французы могут принять участие в демонстрациях». Ничего другого он сказать и не мог, поскольку в случае с Charlie Hebdo речь идет как раз о свободе слова. Однако Ле Пен, должно быть, уловила неискренность в словах президента, потому что призывала партии отделиться от митинга в Париже, и вместо этого отправилась на юг Франции, в Бокер, мэром которого является представитель Национальный фронта. Митинг выглядел точно также как и в других городах Франции, с теми же транспарантами с надписью «Je suis Charlie» («Я Шарли»). По подсчетам, в маршах по всей Франции в общей сложности приняли участие около 3,7 млн. человек.

Короче говоря, можно себе представить, что карикатуристов из Charlie Hebdo, сидящих на облаке (или, как представили бы их религиозные критики – в котле с кипящим маслом), это все очень веселит.

Каждый, кто присоединился к маршу, по-своему понимал то, что означало нападение на Charlie Hebdo. Я не удивлюсь, если те, кто совершили недавние «предупредительные» атаки на французских мусульман, также присоединились к митингу.

По данным MAMA, британской организации, которая отслеживает случаи атак на мусульман, 15 таких инцидентов имели место во Франции с прошлой среды. Некоторые из них были довольно страшными: антиарабские граффити на мечетях, молельные дома обстреливали и кидали в них учебные гранаты, возле молельной комнаты оставили голову и внутренности кабана с запиской: «В следующий раз это будет одна из ваших голов».

Ксенофобы в других странах Европы также воспользуются этой возможностью, чтобы заявить о себе. Сегодня вечером в немецком Дрездене анти-исламская организация Pegida намерена провести, вероятно, самый большой митинг за всю свою историю. После расстрела в Charlie Hebdo более 20 тыс. сторонников присоединились к Pegida на ее странице в Facebook. Министр юстиции Германии Хайко Маас призвал Pegida отменить митинг, назвав представителей организации «лицемерами», которые протестовали против «лживой прессы», а теперь вдруг полны сочувствия к ее погибшим представителям. Единственным ответом на странице Pegida было: «Что тут скажешь ???»

Марши, подобные тем, что проводит Pegida, являются более идеологическими, чем такие, как был вчера в Париже. Они, конечно, и гораздо меньше по масштабам. Но, как показала кровавая расправа в Charlie Hebdo, достаточно и двух человек, чтобы пролить кровь, и на повестке дня появится вопрос о войне.