Frankfurter Allgemeine: Коран - лицензия на убийство?

Кто ищет в Коране суры, оправдывающие насилие, быстро их найдет. В Коране 9:5 говорится: «А когда закончатся эти запретные месяцы, то убивайте многобожников, где вы их найдете, захватывайте их, осаждайте их и устраивайте засаду против них во всяком месте!» Позже в суре 9:29 написано: «Воюйте с теми, кто не верит ни в Бога, ни в Судный День (...), пока они, униженные, не станут платить дань». Многие другие также говорят о насилии. Так Коран 33:25 описывает уничтожение еврейского племени курайза в 627 году. Этими и подобными им строками исламские экстремисты оправдывают свой террор, этими же строками многие немусульмане объясняют свой страх перед исламом, пишет Райнер Хэрманн в своей статье «Коран - лицензия на убийство?», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Однако, исламские теологи, с момента провозглашения «Исламского государства» Абу Бакр аль Багдади, спорят о том, как следует интерпретировать эти и другие строки из Корана. Тем временем, экстремисты, в буквальном смысле фундаменталисты, хотят дословно применять строки из Корана, который появился в 7 веке; большинство религиозных ученых указывают на конкретный «предлог» (сабаб аль-нузул): нужно учитывать исторические обстоятельства времени и места, в которых раскрыта информация, и сформулировать общий принцип, который может быть применен в других случаях и в других местах, кроме Мекки и Медины.

Современные консервативные теологи, такие как Юсуф аль Карадави, утверждают, например, в интерпретации Корана 9:29, что немусульмане еще во время зарождения ислама должны были платить дань, «подушный налог», потому что они были освобождены от военной службы, которая была обязательна для каждого мусульманина. Сегодня нет военной службы исключительно для мусульман, следовательно, нельзя взимать «подушный налог» и его невыплата не считается правонарушением.

Внутриисламская дискуссия

Эти теологи также требуют принимать во внимание соответствующий контекст в Коране. Коран 9: 5 относится не к «идолопоклонникам» в целом, но – как объясняет Коран 9: 7 – к тем «идолопоклонникам», которые посредством договора заключили союз с мусульманами, и сами же его нарушили. Взятые из контекста, отдельные фрагменты текста звучат как лицензия на убийство. То, что они таковыми не являются, показывает исторический опыт: в истории ислама, езиды, которые являются «идолопоклонниками» для мусульман, никогда не преследовались систематически; это происходит только сегодня.

Те, кто выступает против фундаменталистского толкования сур Корана в сторону насилия, ссылаются на совершенно другие суры, а именно Коран 5:32: «Кто убьет человека, не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей». Утверждение, что Коран – книга, которая призывает к насилию и в которой заложено насилие, не верно. Каждый читает то, что хочет.

Показательной является внутриисламская дискуссия, которая началась с провозглашения «Исламского государства» 29 июня 2014 года. Даже радикальные богословы, такие как Абу Мухаммад аль Макдиси, критикуют Багдади и его халифат. Макдиси, как наставник Абу Мусаба аль-Заркави, который основал в 1999 году организацию, предшествующую «Исламскому государству», оказал значительное влияние на движение. Еще в 2004 году, он дистанцировался от Заркави, летом 2014 года – также от Багдади. Макдиси отвергал грубую силу обоих и назвал «Исламское государство» «ошибочной организацией»; но он, по-прежнему, принципиально, придерживается идеи джихада.

С теологической точки зрения, важнее письмо 126 консервативных религиозных ученых со всего исламского мира от 19 сентября 2014 года. Письмо разъясняет 25 утверждений Багдади. Цель письма – разоблачить Багдади как теологического дилетанта, который выступает против принятых богословских принципов, не учитывает ни «предлоги», ни контекст. Они преподали ему урок по толкованию Корана. В их толковании строк для джихада они пришли к выводу, что оружие джихада – очищение души. Они категорически осудили убийство «посланников», к которым относят не только дипломатов и сотрудников гуманитарных организаций, но и журналистов. Они критиковали убийство двух журналистов «Исламским государством» словами: «То, что вы сделали, без сомнений, запрещено».