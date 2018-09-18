«Игра престолов» впереди всех: названы лучшие сериалы по версии «Эмми» (фото)

Ежегодная премия в области лучших телевизионных проектов прошла в 70- й раз.

В Лос-Анджелесе прошла 70-я Церемония вручения премии «Эмми». Премию как лучший драматический сериал получила «Игра престолов». Трансляцию церемонии вели американские телеканалы.

Питер Динклейдж, исполнивший в «Игре престолов» роль Тириона Ланнистера, получил премию за лучшую мужскую роль второго плана.

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Лучшим комедийным сериалом признали «Удивительную миссис Мейзел», который собрал наибольшее количество наград.

Исполнительница главной роли Рэйчел Броснахан получила «Эмми» как лучшая актриса комедийного сериала, а за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале премия досталась Алекс Борштейн.

Кроме того, статуэтки за лучшую режиссуру и сценарий получила Эми Шерман-Палладино.

SNL стала лучшей в своей категории - программа состоит из музыкальных номеров и юмористических реприз, выходит по субботам на телеканале NBC с 1975 года. В последнее время основной темой программы стало президентство Дональда Трампа, которого в SNL исполняет Алек Болдуин.

Лучшим ток-шоу, по признанию академии телевидения, стала программа Last Week Tonight with John Oliver, которую выпускает телеканал HBO.