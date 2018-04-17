РФ после ударов коалиции по объектам Асада отправила в Сирию корабль с военной техникой (фото)

04:15, 17 апреля 2018
Мир
133
На борту были замечены военные, охраняющие российскую технику / фото twitter.com/YorukIsik

Об этом сообщило турецкое издание Dogan, передает Европейская правда.

Корабль направился в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Читайте такжеСирийские СМИ сообщили о новом ракетном ударе по военной базе Шайрат

Отмечается, что при проходе проливов Босфор и Дарданеллы "Орск" сопровождала турецкая береговая охрана. На борту БДК были замечены военные, охраняющие российскую технику.

Издание Bosphorus Observer, отслеживающее передвижение кораблей в Босфоре, опубликовало в Twitter фото военной техники на палубе корабля.

Отмечается, что судно перевозит среди прочего бронетранспортеры БТР-80 с радиоэлектронными комплексами "Пелена-6БК2" для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств, грузовика "КамАЗ", бензовоз "Урал-4230" и бронеавтомобили "Тигр".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ракетный удар по Сирии
Теги: #война#Сирия