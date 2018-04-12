Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус - СМИ

01:57, 12 апреля 2018
Мир
474
На одном из кадров видны стоящие корабли / фото twitter.com/imagesatint

Читайте такжеЭсминец США с "томагавками" приблизился к сирийскому порту Тартус - СМИ

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные мониторинговым порталом Image Satellite Internacional, пишет Ъ.

На одном из кадров видны стоящие в доках семь российских кораблей, два противодиверсионных катера проекта 21980 «Грачонок» и две подводные лодки класса Кило.

На втором снимке, датированном 11 апреля, большинство кораблей уже покинули доки, в порту осталась лишь одна подлодка.

В порту осталась лишь одна подлодка / фото twitter.com/imagesatint

Предполагается, что российские корабли передислоцированы в море из-за предположительно готовящихся авиаударов США по Сирии.

Ранее СМИ сообщили, что в Сирии был эвакуирован главный штаб правительственной армии. Самолеты авиации Асада переброшены на российскую базу Хмеймим. Источник в ООН сообщил журналистам, что возможные ракетные удары США и Франции, вероятно, не затронут российские базы в Хмеймиме и Тартусе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Заявление Трампа о ракетном ударе по Сирии
Теги: #Россия#Сирия#Тартус