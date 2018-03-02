Детектор лжи подтвердил, что актриса Дженнифер Лоуренс "психопатка"

18:00, 02 марта 2018
Мир
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REUTERS

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Среди множества вопрос был достаточно сложный и даже странный. Актрисе предложили представить ситуацию с движущимся поездом, который может убить двадцать человек на пути. Для их спасения ей предложили повернуть рычаг и изменить направление поезда так, что он поедет по другому пути и убьет лишь одно человека. Дженнифер сказала, что повернула бы рычаг. Тогда актрису спросили, толкнула бы она человека на рельсы с такими же условиями. Ответ снова был утвердительный: "Я толкнула бы. Вообще, каждый раз, когда я в метро, я думаю о том, чтобы толкнуть человека на рельсы. У меня не возникает соблазна сделать это, но мысли об этом проскальзывают в голове", – призналась актриса.

"Я рада, что полиграф подтвердил, что я психопатка", – заметила актриса.

Также Дженнифер ответила "да" на вопрос о том, любила ли она кого-то и хотела ли выйти замуж. Актриса отметила, что она не верит в любовь с первого взгляда и в существование "родственных душ".

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Теги: #Дженнифер Лоуренс