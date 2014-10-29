В США в момент пуска взорвался космический грузовик Cygnus (видео)
Космический грузовик Cygnus, который должен был доставить более 2 тонн груза к Международной космической станции (МКС), взорвался в момент старта на космодроме Валлопс на атлантическом побережье США.
Запуск было запланировано осуществить в 02.22 мск среды, 29 октября, с космодрома Валлопс в штате Вирджиния на побережье Атлантического океана с помощью ракеты-носителя Antar. Взрыв произошел приблизительно через шесть секунд после пуска, пишет РИА Новости.
Запуск транслировался в прямом эфире на сайте NASA.
"Мы подтверждаем, что мы потеряли Cygnus", – сообщили в центре управления полетами NASA.
По имеющимся данным, в ходе инцидента никто не пострадал.
Первоначально запуск Cygnus должен был состояться в понедельник, однако он был отложен из-за неизвестного судна, которое было зафиксировано в зоне океана, над которой должен был проходить космический аппарат.
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Космический грузовик должен был доставить на МКС 2,290 тысячи килограммов груза, в том числе провиант и материалы для научных исследований. Планировалось, что грузовик осуществит стыковку с МКС 2 ноября.
Cygnus был разработан частной компанией Orbital Sciences, получившей от NASA контракт стоимость 1,9 миллиарда на осуществление восьми грузовых запусков к МКС до конца 2016 года. Cygnus отправляется к МКС в четвертый раз. Каждый из аппаратов получает персональное имя, последний назван в честь американского астронавта Дональда Слейтона.
На прошлой неделе на Землю с МКС вернулся американский космический аппарат многоразового пользования Dragon. Это единственный из всех летающих к МКС грузовиков, который способен возвращать груз со станции на Землю.