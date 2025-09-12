Когда именно были переданы эти машины, можно только догадываться, но произошло это не раньше октября прошлого года.

Хорватия без публичной огласки передала Украине партию танков М-84. Как пишет военно-аналитический портал Defense Express, эти танки неожиданно "засветились" в недавнем интервью с танкистами 141-й отдельной мехбригады.

Как отмечают аналитики, M-84 является югославской модернизацией советского танка Т-72М1. "Бронирование у него осталось соответствующее, но культура производства самой машины и система управления огнем там была на голову выше СССР", - пишет Defense Express.

До недавнего времени на вооружении хорватской армии находилось 74 танка M-84. О намерении передать Украине 30 из них хорваты впервые заговорили в октябре прошлого года. Вместе с ними планировали передать и три десятка БМП M-80A. В качестве компенсации Хорватия должна была получить от Германии 50 современных Leopard 2A8.

Видео дня

Однако с тех пор не было никаких сообщений о том, что хорватскую бронетехнику таки передали Украине. И вот теперь M-84 вдруг "засветились" в интервью с украинскими танкистами. И судя по тому, что рассказывают бойцы, хорватские машины уже некоторое время используются в боевых действиях.

При этом на видео хорошо заметно, что танки были дооснащены специально для использования в Украине: они имеют противодроновые "мангалы" и системы РЭБ, а броня дополнительно укреплена динамической защитой. Ничего из этого не было на M-84, когда они использовались хорватскими вооруженными силами.

"А это означает, что M-84 были переданы уже достаточно давно, но публично "засветились" только сейчас", - отмечают в Defense Express.

Аналитики также заметили, что M-84 поступили в Украину в модернизированной версии M-84A4 Snajper, которая отличается от базовой версии наличием системы предупреждения о лазерном облучении (то есть о том, что в танк целятся), метеодатчика A10XMB и современной системы управления огнем и лазерным дальномером.

Другие новости вооружений

Как писал УНИАН, накануне Швеция объявила о большом пакете военной помощи Украине - всего на 836 миллионов долларов. В него в частности вошли 18 новых САУ Archer и 155-мм боеприпасы на сумму 327 миллионов долларов.

Также мы рассказывали, что на днях в сети "засветили" новую версию украинской САУ "Богдана". Это уже шестая модификация "Богданы", которая использует различные типы шасси и различные версии бронированных кабин.

Вас также могут заинтересовать новости: