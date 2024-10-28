Хорватия закупит у Германии до 50 танков Leopard 2A8, чтобы заменить старую советскую технику.

Хорватия закупит у Германии до 50 танков Leopard 2A8, чтобы заменить свои советские танки, которые затем отправит в Украину. Как пишет Reuters, об єтом заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине в понедельник.

По словам Анушича, Хорватия сможет поставить в Украину 30 танков и 30 боевых машин пехоты уже к концу 2024 года.

В письме о намерениях обе страны также договорились о поставке запасных частей и боеприпасов из хорватских запасов в Украину.

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Оружие для Украины - новости

Ранее немецкая компания Rheinmetall передала еще 20 боевых машин пехоты Marder. Поставка назначена на конец третьего квартала 2024 года.

директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что первый завод концерна в Украине уже работает, и в конце года мы уже будем иметь первую боевую пехотную машину Lynx в Украине.

Президент страны Анджей Дуда ранее заявлял, что Польша продолжает закупать танки в Южной Корее, но передавать его Украине не планирует - оно для защиты самой Польши.

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