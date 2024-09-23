В Rheinmetall рассчитывают на заказ не менее 10 таких машин для Сил обороны Украины.

Немецкий концерн Rheinmetall провел мероприятие Skyranger System Demonstration 2024, во время которого показал самоходную зенитку на базе танка Leopard 1. Его оборудовали установкой Skyranger 35, пишет польский портал ZBiAM.

Первая публичная демонстрация огневых возможностей Skyranger 35 на Leopard 1 была не очень удачной. Один из узлов пульта управления отказал, но после замены блока, которая заняла сутки, стрельбы таки провели.

Для создания этого образца Rheinmetall использовала шасси от Leopard 1A5BE. Башня же является "беспилотной" – два члена экипажа (командир и наводчик) размещаются в носовой части корпуса. В саму башню помещается боезапас на 252 выстрела, а эффективная дальность ведения огня составляет 4 километра.

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Представитель немецкого оборонного концерна отметил, что этот образец построили, чтобы продемонстрировать, что модуль Skyranger 35 можно адаптировать под различные типы шасси.

Кроме того, этот зенитный танк создавался под возможные потребности Вооруженных сил Украины. В Rheinmetall рассчитывают на заказ не менее 10 таких машин для Сил обороны, хотя эта разработка может продаваться и другим странам.

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Один из крупнейших в мире производителей оружия Northrop Grumman Corporation наладит выпуск боеприпасов в Литве. Министр обороны Лауринас Кашчюнас ожидает, что линию запустят в течение года. Он отметил, что боеприпасы будут использоваться для боевых машин пехоты.

Между тем издание Forbes пишет, что Украина имеет впечатляющие достижения в производстве артиллерии и снарядов к ней. С начала войны наша страна инвестировала в развитие собственных внутренних мощностей по производству 155-мм артиллерийских снарядов, поскольку запасы советского 152 калибра быстро исчерпывались. Но боеприпасы бесполезны без самих пушек, поэтому Украина прилагает усилия, чтобы уменьшить свою зависимость от западных гаубиц.

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