Предполагается, что ракета LGM-35 Sentinel заменит в будущем Minuteman III, разработанную во времена Холодной войны.

Стоимость программы Воздушных сил США по замене устаревших ядерных ракет Minuteman III выросла с 95,8 млрд долларов до примерно 160 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На высокую стоимость программы обращают внимание не в первый раз. В прошлом году эксперты отмечали, что расходы на новую ракету становятся "непомерными": тогда акцент делали на росте стоимости обновления инфраструктуры.

В начале 2024-го некоторые СМИ писали о рисках сворачивания программы, потому что по тогдашним подсчетам ее стоимость увеличилась почти на 40% - до 131,5 млрд долларов. Очевидно, новый рост стоимости не добавит оптимизма относительно программы.

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Впрочем, пока речь об отказе от разработки LGM-35 Sentinel не идет, ведь ракета имеет стратегическое значение для безопасности Соединенных Штатов.

Сейчас это единственная возможная замена для LGM-30G Minuteman III - единственной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования на вооружении Соединенных Штатов.

Последнюю приняли на вооружение еще в 1970-м и сейчас она нуждается в замене. Напомним, недавно США провели испытания Minuteman III.

Новое американское оружие - наиболее важное

Отметим, что сейчас Соединенные Штаты активно реализуют другую амбициозную программу по созданию стратегических вооружений, а именно - разработку бомбардировщика нового поколения B-21.

Свой первый полет он совершил в прошлом году. В целом США рассчитывают получить не менее 100 таких самолетов для замены существующего парка стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit.

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