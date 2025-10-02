Цена в более чем полмиллиарда долларов далеко не самая высокая.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения - это довольно дорогое удовольствие, хоть их и пытаются удешевить путем использования уже имеющихся серийных бортов.

Как отмечает военный портал Defense Express, самолеты ДРЛО дают огромные возможности для своих операторов. Впрочем, за это нужно хорошо заплатить. В частности, как в случае Южной Кореи, которая приобретет такие самолеты от L3Harris в дополнение к своим Boeing E-737.

Так, Агентство по оборонным закупкам (DAPA) Южной Кореи определилось с будущим самолетом ДРЛО, который изготовит компания L3Harris путем оборудования бизнес-джета Bombardier Global 6500 израильской радарной системой EL/W 2085.

"И это довольно затратная история, потому что за один такой придется заплатить более полумиллиарда долларов", - отметили эксперты.

Проект этой закупки оценивается корейцами в 3,1 трлн вон, или 2,2 млн долларов за четыре самолета. В то же время сроки реализации указаны до 2032 года, то есть придется подождать.

Отмечается, что конкурентом здесь выступал шведский Saab со своим GlobalEye, который отметили за хорошую цену, что по известной ранее информации составляет около 400 млн долларов. Впрочем, L3Harris удалось вырваться вперед в категориях пригодности к местной эксплуатации, локализации и общих расходов, включая эксплуатационные.

"То есть можно сделать вывод, что хотя за самолет приходится заплатить больше, возможно это позволит сэкономить средства позже уже во время пользования и адаптации. Ну и, конечно, привлечение местной промышленности всегда положительно влияет на восприятие сделок", - отмечают эксперты.

Кроме того, они отметили, что приблизительная цена в более чем полмиллиарда долларов посчитана грубо и включает дополнительные расходы. В то же время она далеко не рекордная, ведь американские E-7 сначала стоили 588 млн долларов за единицу, а затем, по состоянию на июнь 2025 года, эта цифра выросла до 724 млн долларов.

"Итак, самолеты ДРЛО - это достаточно дорогое удовольствие, несмотря на то, что их и пытаются удешевить путем использования уже имеющихся серийных бортов. В то же время за такую цену страны получают большие возможности в обнаружении и отслеживании воздушных и наземных целей", - подчеркнули эксперты.

Так, отмечают они, весьма вероятно, что это и повлияло на Южную Корею, которая сейчас уже использует 4 E-7, который там называется Boeing E-737, с возможной закупкой еще двух-трех единиц. Вполне вероятно, что дополнительно они ничего не будут брать, удовлетворившись более экономным вариантом от L3Harris.

"Что касается оборудования последней, то речь идет о радарной системе EL/W 2085 от израильской компании IAI. Она полагается на активную фазированную антенную решетку с обзором аж на 360°, обеспечивая дальность обнаружения до 450 км и одновременное отслеживание до 1000 целей", - отметили в Defense Express.

Россия отложила возобновление производства самолетов ДРЛО А-50

Как сообщалось, ранее в России отложили возобновление серийного производства самолетов ДРЛО А-50. Решение об их серийном производстве окончательно будет принято после окончания текущих опытно-конструкторских работ.

Сейчас продолжаются испытания нескольких бортовых систем, поэтому пока они не будут соответствовать необходимым стандартам производительности, планы производства будут оставаться в состоянии ожидания.

