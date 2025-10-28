Такой шаг мог бы стать прорывом для украинского оборонпрома, считает Анатолий Храпчинский.

Генеральный директор шведской оборонной компании Микаэль Юханссон Saab заявил, что компания готова открыть завод по окончательной сборке истребителей Gripen в Украине. Он отметил, что во время войны это непросто, впрочем, было бы замечательно создать в нашей стране мощности хотя бы для окончательной сборки и испытаний, а, возможно, и для частичного производства самолетов. И это на фоне того, что Saab сейчас инвестирует в увеличение производственных мощностей в Бразилии, чтобы иметь возможность выпускать около 20-30 Gripen в год. Подробно о том, какую пользу принесет Украине такое решение, УНИАН рассказал Анатолий Храпчинский, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее появилась информация, что компания Saab готова открыть завод по окончательной сборке истребителей Gripen в Украине. Насколько это безопасно для нас, для того города, места, где он будет открыт? Ведь информация о локации рано или поздно может просочиться.

Официальные заявления предусматривают возможное открытие или сотрудничество в этом направлении только после обретения устойчивого мира. Это положительный шаг, потому что мы планируем не просто купить самолеты, а, по примеру Бразилии, также производить их на мощностях завода.

Если говорить о безопасности, то я более чем уверен, что будут серьезно ставиться вопросы по защите этого завода. Но о развертывании производства речь будет идти уже после устойчивого мира.

Долго ли строить такой завод? И выгодно ли это нам в каком-то экономическом смысле?

Безусловно, это выгодно для нас, потому что происходит локализация производства основного типа самолета, который будет эксплуатироваться в Воздушных силах. Если посмотреть на видение Воздушных сил, которое было обнародовано еще в конце 20-х годов, - там отмечалось, что Gripen является самым перспективным самолетом, который хотят эксплуатировать Воздушные силы. И шли определенные переговоры по имплементации его в Воздушные силы.

С началом войны этот вопрос тоже поднимался, но в то время Saab не мог обеспечить достаточным количеством самолетов и комплектующих, поэтому было принято решение брать F-16, потому что этих истребителей очень много и их легко отремонтировать или найти к ним детали.

Учитывая то, что это будет основной самолет Воздушных сил, локализация производства предусматривает максимум положительных моментов. Однако очень важно - локализовать производство не в одном месте. Если посмотреть на украинский ОПК в контексте авиационной отрасли, то у нас есть Харьковский авиационный завод, у нас был "МиГремонт", у нас есть Львовский авиационный завод, у нас есть "Мотор Сич", у нас есть "Ивченко-Прогресс", у нас есть завод Антонова, то есть имеем широкую сеть заводов, которые могли бы стать элементами одного самолета.

Условно говоря, если бы определенные комплектующие выпускались на определенных заводах, то это позволило бы нам создать обширную систему, защищенную от возможных проявлений каких-то диверсий со стороны врага.

Кроме того, надо строить самолет так, как это, к примеру, сделала Турция с F-16. У Турции есть возможность выпускать свои виды вооружения под крыло F-16. Польша может модернизировать свои F-16 от Block 52 до Block 70.

Поэтому недостаточно просто открыть завод, надо сделать понятную структуру, которая будет не только обеспечивать самолетами, но и возможными видами вооружения. Потому что Gripen несет различные типы ракет, начиная от всего того, что мы сейчас эксплуатируем на наших "Миражах", F-16 и "МиГах". Это и ракеты Thales, и АИМ-120, и JDAM, и Hammer, и бомбы. Кроме того, если мы говорим о версии E, то здесь еще возможно использование дальнобойных ракет Taurus.

Вы предполагаете, что самолеты будут собирать на разных локациях?

Я лишь говорю, как надо делать. Это же для экономики государства полезно - мы ее поднимаем, когда начинает работать авиационный завод в Харькове и во Львове. Это рабочие места, это дополнительные возможности. Плюс это самолет, который может быть модернизирован и продаваться потом в другие страны Евросоюза или Европы.

Кто, кстати, будет контролировать качество собранных у нас самолетов?

Думаю, что сначала за качество самолетов будут отвечать непосредственно представители компании-производителя - пока не будет сформировано отдельное подразделение по контролю. В любом случае налаживание производства будет происходить под руководством представителей Saab.

То есть проверять, например, как истребители летают, у нас не будут, да? Их здесь соберут. А как дальше проверят их способность вообще, исправность?

Есть определенные технические условия, согласно которым собирается любое изделие. И соблюдение тех технических условий предусматривает создание готового продукта. Я более чем уверен, что если правильно все делать, то все будет выстроено на мощностях Украины.

Где мы будем хранить эти самолеты, и о каком одномоментном количестве может идти речь?

Мощности производства шведского Saab - около 12 самолетов в год. Поэтому здесь все зависит в основном от финансирования. А что касается хранения, то этот самолет крут тем, что он может приземлиться на любом шоссе.

Главная задача сейчас - построить, например, в лесу возле трассы Киев-Чоп подземные ангары. У нас есть ряд трасс, которые уже оборудованы, условно, под аэродром. Это позволяет этим машинам быть самолетами быстрого реагирования. 10 минут - зарядка вооружения, заправка топливом при включенном двигателе. Это самолет, условно, приземлился, за 10 минут он полностью перезаряжается и полностью заправляется топливом.

Сам самолет предусматривает различные возможности, которые позволяют ему избегать, например, потребности стоять на аэродромах постоянно. В условиях войны он может быть передислоцирован. А в мирное время будут использоваться наши аэродромы, которые предусматривают эксплуатацию таких самолетов и их обеспечение.

Например, если мы говорим о F-16, - там сложное техническое обслуживание, которое требует серьезных технологических аппаратов, машин. Если мы говорим о Saab, то у него в полевых условиях за час можно заменить двигатель.

Вы в буквальном смысле имеете в виду, что нужны будут подземные ангары, или просто как пример привели?

Пока мир не отказался от Российской Федерации на политических картах, в любом случае надо строить такие аэродромы с подземным ангаром, потому что это является элементом безопасности государства. Надо иметь в непонятном месте скрытую базу, которая могла бы быстро развернуться, и оттуда вылететь. Чтобы враг не имел разведывательной информации, которая позволяет ему обнаружить, что, например, где-то аэродром и где-то стоят самолеты.

Так речь идет только о построении? Не сейчас, а только после завершения военного положения?

У нас есть пока меморандум о намерении закупки 100-150 самолетов, который предусматривает, возможно, обширную инфраструктуру. Активно поднялся вопрос относительно этого всего после того, когда было заявлено, что мы будем покупать самолеты. Когда мы все начали говорить о том, что есть Бразилия, которая не просто купила самолет, а еще и начала его производить. И тогда появляется информация, что якобы это будет именно так.

Saab - это компания, которая продает больше не самолеты, а технологии. Думаю, уже при первом меморандуме предполагалось, что будет построение завода. Но давайте вспомним то, что заявляли чиновники Швеции: что это все будет в течение трех лет после обретения устойчивого мира.

В целом, о чем может свидетельствовать появление такого завода в Украине? Речь идет о признании Украины как государства, которое разбирается в вооружении? Или речь о поддержке нас Европой?

Это больше о стратегическом видении. Это правильный шаг со стороны определенных должностных лиц, которые предусматривают локализацию производства того продукта, который будет использоваться в Вооруженных силах Украины.

Безусловно, опыт Украины уважают в мире, и, возможно, такие шаги возможны именно за счет того, что Украина - одна из двух стран в мире, которые имеют уникальный опыт ведения боевых действий в современной войне.

Какая все же нам польза? Нам будут платить за работу или, возможно, нам сделают какую-то скидку на Gripen, или подарят его?

Одно дело - продать готовый самолет, а другое - продать возможность его производить. Поэтому здесь цена может быть разной. Скажем, есть контракт: вы можете купить самолет за 80 миллионов евро. А когда речь идет о технологии, то вы покупаете, например, 100 самолетов по 150 миллионов, но при этом можете в дальнейшем изготовить не 100, а 200-300. У вас уже есть развернутая инфраструктура, которая обеспечивает, ремонтирует, помогает держать их в рабочем надлежащем состоянии и быть независимыми от каких-то решений другой страны.

Так мы эти самолеты сами для себя собираем или Saab их потом будет брать у нас на какой-то свой экспорт?

Думаю, пока надо говорить о своем для себя, потому что есть определенная очередь на эти самолеты. Но она не такая большая... Также возникает вопрос, какой будет двигатель, и будут ли какие-то изменения в техническом вопросе, потому что Украина, в принципе, могла бы производить двигатели у себя на территории. Возможности у нас есть, но надо будет сделать определенную модернизацию.

справка Анатолий Храпчинский Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский - украинский авиационный эксперт, специалист по вопросам авиации и радиоэлектронной борьбы. Публикуется как автор и эксперт в тематике оборонной промышленности и авиационной безопасности Украины. Занимает должность заместителя генерального директора компании, производящей средства РЭБ.

