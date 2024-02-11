Россияне также называют этот комплекс "Витязь".

В Украине впервые развалилась "новейшая" ПВО РФ - комплекс 50Р6А С-350, который армия России определяет как "Витязь".

Оружие повреждено в результате наезда на противотанковую мину ТМ-62, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Данный комплекс среднего радиуса действия российский ВПК рожал с 2007 по 2020-й, имея наработки ещё со времен СССР, когда задумались над заменой ЗРК-Бук. А когда родили, за 2 года смогли произвести всего 6 ПУ", - пояснил аналитик уникальность машины.

Коваленко считает, что появление такой "редкости" в Украине может указывать на неприятный для оккупантов факт: России начинает критически не хватать линейки среднего радиуса действия РОВ в зоне боевых действий.

Он показал, как сейчас выглядит "победоносное" оружие врага:

"Как бы там ни было, а... с почином! Конечно, было интереснее, если бы был затрофей, но и так прекрасно тоже!", - подытожил он.

Россияне используют на фронте Starlink - оценка ГУР

В феврале украинские военные сообщили, что, похоже, Россия в войне с Украиной массово использует системы Starlink Илона Маска. Хотя в компании заявили, что их систем нет в России.

Позже американский военный портал Defense One подтвердил факт применения Starlink и указал, что Москва, вероятно, покупает системы не напрямую у США, а через третьи страны.

В ГУР также дали оценку ситуации: спикер ведомства Андрей Юсов утверждал, что использование Россией систем Маска на фронте - не про единичные случаи. Это явление становиться системным и Украина это фиксирует, подчеркивал он.

Вас также могут заинтересовать новости: