Самолет-разведчик ВВС США RC-135W Rivet Joint совершил как минимум два полета у побережья арктического острова, где находится место пуска.

Россия, возможно, готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем. Ее теоретическая дальность полета составляет тысячи километров. Или, возможно, Москва уже провела такие испытания.

Согласно анализу, проведенному The New York Times, передвижение самолетов и транспортных средств на базе в отдаленном арктическом регионе России и вблизи нее соответствует подготовке к испытаниям ракеты, известной как "Буревестник" или SSC-X-9 Skyfall, как это было в 2017 и 2018 годах. За последние две недели в этом районе также были замечены американские самолеты наблюдения.

31 августа российские власти выпустили авиационное уведомление о "временной опасной зоне", в котором пилотам рекомендовалось избегать части Баренцева моря у побережья и в 19 км от места запуска в Паньково на Новой Земле. С тех пор действие этого предупреждения неоднократно продлевалось. По состоянию на воскресенье оно должно было действовать до 6 октября. Аналогичное уведомление Россия выпустила перед испытанием "Буревестника" в 2019 году.

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Кроме того, по данным анализа спутниковых снимков, два российских самолета, специально предназначенных для сбора данных о пусках ракет, в начале августа были замечены на авиабазе Рогачево примерно в 160 км к югу от места запуска. Согласно дополнительным спутниковым снимкам, они оставались на этой базе как минимум до 26 сентября. Во время испытаний "Буревестника" в 2018 году самолеты того же типа также находились поблизости.

Самолет-разведчик ВВС США RC-135W Rivet Joint также совершил как минимум два полета у побережья арктического острова, где находится место пуска. Из-за секретности и удаленности места запуска трудно определить, предстоят ли испытания или оружие уже недавно прошло повторные испытания. Возможно, и то, и другое. Россия может испытывать только ракетный двигатель или какой-либо компонент ракеты.

Ядерные угрозы РФ - детали

России нужно взорвать ядерное оружие на архипелаге Новая Земля, чтобы продемонстировать Западу решимость "отстоять свою безопасность". Об этом заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. В качестве примера он привел испытание "Царь-бомбы", состоявшиеся в 1961 году.

Ранее CNN опубликовало спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что США, Китай и Россия расширяют свои ядерные полигоны.

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