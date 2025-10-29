В Defense Express отмечают, что если уж и рассматривать "пару" к Gripen, то сначала стоит обратить внимание на то, что предлагает сам Saab, разработчик самолета.

К самолетам Gripen Воздушных сил Украины может быть поставлен в пару "тяжелый" истребитель, вариантов которого есть несколько.

Как отмечает военный портал Defense Express, основным истребителем Воздушных сил Украины будет шведский JAS 39E/F Gripen: от 100 единиц и с локализацией производства в Украине. В то же время уже говорится о том, что кроме шведского истребителя на вооружении могут быть и другие боевые самолеты.

В целом же, отмечают аналитики, Украина может вооружиться 250 истребителями, что объективно выходит за пределы реального бюджета. Впрочем, существует мнение, что одними только Gripen, которые являются легкими однодвигательными истребителями, проводить полноценные воздушные операции сложно. Поэтому было бы очень неплохо иметь на вооружении "тяжелый" истребитель.

Более того, уже даже начало звучать название - Rafale от Dassault. В то же время контракт с Турцией на Eurofighter, который показывает аномальную цену, сразу позволяет исключить этот самолет.

Так, отмечают в Defense Express, если уж и рассматривать Rafale, то по сравнению с Gripen E/F он даст не такой и значительный прирост. Полезная нагрузка у двухдвигательного французского истребителя больше на 2-3 тонны - 9,5 тонны. Точек подвески на 4 больше, но для тяжелого вооружения - одинаковое количество - 5.

Что касается боевого радиуса, то для Rafale чаще всего указывается 1 тыс. 850 км, а для Gripen E - 1 тыс. 500 км. Оба самолета также имеют систему дозаправки в воздухе.

То есть выигрыш "тяжелого" Rafale над "легким" Gripen E/F не столь значителен. В то же время кратное увеличение возможностей, по словам аналитиков, может дать только один западный истребитель 4+ поколения - F-15EX с полезной нагрузкой в 13,3 тонны и возможностью размещения 24 единиц вооружения. Замечается, что о таком желаемом "тяжелом" истребителе для Украины специалисты говорили еще в 2021 году.

Еще одной логической парой к Gripen могут быть и представители пятого поколения F-35, но это "еще менее вероятно", чем F-15EX. Отмечается, что проблемой F-15EX является его цена и сроки производства. Так, реальная экспортная цена пока неизвестна, но очень широкого оборонного бюджета Польши не хватило на закупку 32 F-15EX. Сроки поставки постоянно сдвигаются из-за проблем Boeing, который будет загружен выполнением заказа на F-47.

"В то же время это не означает, что найти пару для Gripen невозможно. В самой Швеции, которая не собирается докупать иностранные истребители и полностью полагается на свой Gripen, ставку делают на современный подход - "верных известных", то есть беспилотные истребители. И они уже разрабатываются в рамках так называемой F-series", - отметили в Defense Express.

Первый их представитель со взлетным весом более 5 тонн будет использовать значительную часть решений, узлов и агрегатов самого Gripen E/F. По замыслу, именно такой беспилотный истребитель должен взять на себя функции и дополнительного "арсенала" с запасом ракет и передовой разведки, а также приманки. То есть именно расширить функционал пилотируемого самолета, который уже играет роль ядра группировки таких беспилотных истребителей.

"Именно поэтому, если уж и рассматривать "пару" к Gripen, то сначала стоит обратить внимание на то, что предлагает сам Saab, разработчик самолета, а также в чем заинтересованы шведские воздушные силы. Также стоит напомнить, что в рамках разработки F-series, Швеция ведет разработку и истребителя шестого поколения", - отмечает портал.

Истребители Gripen для Украины - что известно

Как сообщалось, ранее генеральный директор шведской оборонной компании Saab Микаэль Юханссон отметил, что компания готова открыть завод по окончательной сборке истребителей Gripen в Украине.

В то же время Анатолий Храпчинский, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы в интервью УНИАН отметил, что открытие такого завода в Украине выгодно нам тем, что происходит локализация производства основного типа самолета, который будет эксплуатироваться в Воздушных силах.

