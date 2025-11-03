РФ будет сбивать ракеты "Фламинго" и это нормально, говорит Валерий Романенко.

Спутниковые снимки не подтверждают применение Украиной девяти ракет "Фламинго" для атак по России, о чем ранее сообщали западные СМИ. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Валерий Романенко - авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

"Пока что нет результатов. Были результаты по Крыму, и там спутники подтвердили, что там объект был поражен. По другим я не знаю, возможно, были пуски. Но, россияне показывали одну из сбитых ракет "Фламинго". А по другим объектам - возможно, это были действительно какие-то важные объекты подальше от городов. Потому что россияне не показывали, а как правило, они снимают объекты, результаты поражения. Возможно, где-то попало так, что рядовые россияне не имеют туда доступа. Но в целом сказать, что было девять объектов поражено, объективных подтверждений пока нет", - сказал Романенко.

В то же время он добавил, что речь может идти о применении Украиной 9 ракет "Фламинго", часть из которых могла сбить российская ПВО. По словам эксперта, украинцам надо относиться к этому спокойно.

"Фламинго - это даже не крылатая ракета, он кодифицирован как дрон с реактивным двигателем. То есть это изделие военного времени, максимально упрощенная крылатая ракета, и в целом их будут сбивать. Российские крылатые ракеты мы сбиваем примерно 4 из 5, иногда 9 из 10. Ну, соответствующий результат может быть и с "Фламинго". То есть нужно наращивать количество, наращивать темпы выпуска этих ракет и бить по российским производителям дальнобойного оружия, чтобы изменить ситуацию, когда у них нечем стрелять, а у нас наращиваются темпы", - добавил Романенко.

Ракета "Фламинго": важные новости

Ранее журналисты Le Figaro сообщали со ссылкой на производителя, что Украина 9 раз использовала ракету "Фламинго" для ударов по РФ. Отмечается, что хоть ее эффективность и "значительно превосходит все имеющиеся крылатые ракеты", однако для реальной оценки необходимо дождаться сотен запусков.

По словам военного эксперта Сергея Грабского,Украина ежемесячно может производить до 100 ракет различных типов. Учитывая это, говорит эксперт, Украина может использовать в месяц до 70-80 ракет, параллельно пополняя склады. Зато РФ способна производить до 200-250 ракет за тот же срок.

