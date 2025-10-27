Новые санкции президента США Дональда Трампа нанесут ущерб российской военной машине, но Украине все равно нужны ракеты большой дальности, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина заключить мир.
Такое заявление в интервью изданию Axios сделал украинский президент Владимир Зеленский.
Издание отметило, что крайние 2 недели были насыщенными, поскольку во-первых, 17 октября Трамп отказал Украине в ракетах "Томагавк", но дипломатический настрой резко изменился: Трамп отменил саммит с Путиным и впервые ввел санкции против РФ.
Оценивая шаги Трампа Зеленский заявил, что санкции "будут иметь значение", но дал понять, что Путин не сдвинется с места, если глава Белого дома не усилит давление.
"Трамп обеспокоен эскалацией, но если не будет переговоров, эскалация все равно произойдет. Если Путин не остановится, нам нужно что-то, чтобы его остановить. Санкции - одно из таких орудий, но нам также нужны ракеты большой дальности", - подчеркнул Зеленский.
Издание отметило, что сенсационное заявление Трампа накануне встречи с Зеленским о том, что он скоро встретится с Путиным в Будапеште, подготовило почву для напряженной встречи.
Встреча в Белом доме включала обмен мнениями о возможных планах мирного соглашения и о желании Украины получить "Томагавки". Зеленский назвал встречу "конструктивной" и непростой.
"Мои переговоры с президентом Трампом были о давлении на РФ. Он хотел оказать на нее давление, но не хотел идти на эскалацию или закрывать окно… для дипломатии", - интерпритировал Зеленский.
Издание отметило, что Зеленский действительно пошел на существенную уступку: он принял предложение Трампа о заморозке линии фронта в качестве основы для переговоров:
"Думаю, мы поняли друг друга. Трамп сказал, что нам нужно заморозить текущую ситуацию и начать переговоры".
Трамп публично подчеркнул эту идею после встречи. Но после того, как Путин занял более максималистскую позицию, Трамп резко изменил риторику, в результате чего встреча в Будапеште отменилась и были введены санкции.
"Это уже третий или четвертый раз, когда Путин и его команда отвергают предложения Трампа", - прокомментировал Зеленский сложившуюся ситуацию.
Он отметил, что Трамп "вызвал очень негативную реакцию" в России из-за санкций, включая воинственные высказывания Дмитрия Медведева и "антиамериканскую и антитрамповскую риторику" в росСМИ.
Зеленский заявил, что, по оценкам Украины, новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что составит до $5 млрд в месяц упущенной выгоды.
Издание подчеркнуло, что Зеленский по-прежнему считает, что способ заставить Путина пойти на серьезные переговоры - это предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине России.
Он сказал, что сказал Трампу, что Украине даже не придется немедленно применять ракеты. Если Путин знает, что молчание грозит "проблемами с российскими энергетическими объектами", то он будет говорить, заявил Зеленский.
"Мы говорим не только о "Томагавках", у США есть много систем, которые не требуют много времени на подготовку. Я думаю, что работать с Путиным можно только через давление", - сказал Зеленский.
В добавок Зеленский отметил, что мирный план по Украине должен быть кратким, без лишних подробностей, сказал Зеленский. "Несколько кратких пунктов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что разработаем его в течение следующей недели или десяти дней", - подчеркнул он и добавил, что скептически относится к готовности Путина принять любой мирный план.
Мирный план по Украине: новости
22 октября издание CNN выпустило материал в котором говорилось, что грандиозный мирный план Трампа по Украине провалился, и Путина это устраивает. Журналисті добавили, что далее Любой новый саммит будет отражением тупиковой ситуации на Аляске.
В издании констатировали тогда, что Трамп получил четкое подтверждение того, что Путин не готов к миру, когда российские беспилотники атаковали украинские электростанции, вернувшись к жестокой стратегии использования зимы как оружия против мирного населения.