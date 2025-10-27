Зеленский считает, что способ заставить Путина пойти на серьезные переговоры - это предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине РФ.

Новые санкции президента США Дональда Трампа нанесут ущерб российской военной машине, но Украине все равно нужны ракеты большой дальности, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина заключить мир.

Такое заявление в интервью изданию Axios сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Издание отметило, что крайние 2 недели были насыщенными, поскольку во-первых, 17 октября Трамп отказал Украине в ракетах "Томагавк", но дипломатический настрой резко изменился: Трамп отменил саммит с Путиным и впервые ввел санкции против РФ.

Оценивая шаги Трампа Зеленский заявил, что санкции "будут иметь значение", но дал понять, что Путин не сдвинется с места, если глава Белого дома не усилит давление.

"Трамп обеспокоен эскалацией, но если не будет переговоров, эскалация все равно произойдет. Если Путин не остановится, нам нужно что-то, чтобы его остановить. Санкции - одно из таких орудий, но нам также нужны ракеты большой дальности", - подчеркнул Зеленский.

Издание отметило, что сенсационное заявление Трампа накануне встречи с Зеленским о том, что он скоро встретится с Путиным в Будапеште, подготовило почву для напряженной встречи.

Встреча в Белом доме включала обмен мнениями о возможных планах мирного соглашения и о желании Украины получить "Томагавки". Зеленский назвал встречу "конструктивной" и непростой.

"Мои переговоры с президентом Трампом были о давлении на РФ. Он хотел оказать на нее давление, но не хотел идти на эскалацию или закрывать окно… для дипломатии", - интерпритировал Зеленский.

Издание отметило, что Зеленский действительно пошел на существенную уступку: он принял предложение Трампа о заморозке линии фронта в качестве основы для переговоров:

"Думаю, мы поняли друг друга. Трамп сказал, что нам нужно заморозить текущую ситуацию и начать переговоры".

Трамп публично подчеркнул эту идею после встречи. Но после того, как Путин занял более максималистскую позицию, Трамп резко изменил риторику, в результате чего встреча в Будапеште отменилась и были введены санкции.

"Это уже третий или четвертый раз, когда Путин и его команда отвергают предложения Трампа", - прокомментировал Зеленский сложившуюся ситуацию.

Он отметил, что Трамп "вызвал очень негативную реакцию" в России из-за санкций, включая воинственные высказывания Дмитрия Медведева и "антиамериканскую и антитрамповскую риторику" в росСМИ.

Зеленский заявил, что, по оценкам Украины, новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что составит до $5 млрд в месяц упущенной выгоды.

Издание подчеркнуло, что Зеленский по-прежнему считает, что способ заставить Путина пойти на серьезные переговоры - это предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине России.

Он сказал, что сказал Трампу, что Украине даже не придется немедленно применять ракеты. Если Путин знает, что молчание грозит "проблемами с российскими энергетическими объектами", то он будет говорить, заявил Зеленский.

"Мы говорим не только о "Томагавках", у США есть много систем, которые не требуют много времени на подготовку. Я думаю, что работать с Путиным можно только через давление", - сказал Зеленский.

В добавок Зеленский отметил, что мирный план по Украине должен быть кратким, без лишних подробностей, сказал Зеленский. "Несколько кратких пунктов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что разработаем его в течение следующей недели или десяти дней", - подчеркнул он и добавил, что скептически относится к готовности Путина принять любой мирный план.

22 октября издание CNN выпустило материал в котором говорилось, что грандиозный мирный план Трампа по Украине провалился, и Путина это устраивает. Журналисті добавили, что далее Любой новый саммит будет отражением тупиковой ситуации на Аляске.

В издании констатировали тогда, что Трамп получил четкое подтверждение того, что Путин не готов к миру, когда российские беспилотники атаковали украинские электростанции, вернувшись к жестокой стратегии использования зимы как оружия против мирного населения.

