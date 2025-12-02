Точные технические характеристики и даже размеры ракет Arrow 3 до сих пор неизвестны.

Системы противоракетной обороны Arrow 3, которые Германия приобрела у Израиля, имеют достаточную дальность, чтобы сбивать баллистические ракеты "Искандер" и над территорией РФ. Об этом пишет "Милитарный", ссылаясь на анализ возможностей системы.

Известно, что в декабре первая батарея Arrow 3 получит начальную боеспособность, что стало возможным после завершения развертывания первого элемента системы в Шенвальде (Германия) и подготовки персонала, который уже прошел обучение с участием израильских специалистов.

Какие возможности имеет Arrow 3

Отмечается, что задачей Arrow 3 является перехват баллистических ракет средней и большой дальности на экзосферных высотах - фактически за пределами атмосферы на высоте более 100 километров.

"США как партнеры участвуют в израильской разработке системы вооружения Arrow и изготавливают значительную часть компонентов. Поэтому экспорт системы требует одобрения не только правительства Израиля, но и США", - добавили в "Милитарном".

В то же время управляемая зенитная ракета этой системы позволяет уничтожать дальнобойные ракеты врага за пределами земной атмосферы благодаря методу попадания в цель (hit-to-kill).

"Точные технические характеристики и даже размеры ракет Arrow 3 до сих пор являются засекреченными. Известно, что она несколько меньше предыдущей версии Arrow 2, однако имеет большую дальность и высоту перехвата целей. Arrow 2 имела дальность перехвата целей до 100 (по другим источникам 150) километров и максимальную высоту перехвата 50 километров", - отметили в материале.

В свою очередь в публичном пространстве сообщалось, что высота перехвата целей составляет "более 100 километров". Кроме того, в различных источниках часто можно увидеть, что дальность полета достигает 2400 километров, однако это ошибка, уверяет "Милитарный".

В частности израильский производитель сообщил, что зенитный комплекс может перехватывать баллистические ракеты, выпущенные с расстояния до 2400 км, однако сам такой дальности не имеет.

"Если предположить, что, подобно высоте, дальность также выросла в два раза, что является достаточно консервативной оценкой, то при развертывании такой системы на восточном фланге НАТО вместе с уже присутствующими там немецкими войсками, это позволит перехватывать российские баллистические ракеты над территорией России и Беларуси, еще до того как они войдут в воздушное пространство НАТО. Если бы, например, такая система была размещена недалеко от Киева, то могла бы прикрывать от баллистических ракет территории от Ровно до Сум", - объясняют эксперты.

Также в издании отмечают, что эта система значительно отличается от комплексов классом ниже, таких как Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты только на конечном участке полета в ограниченном секторе. Поэтому, как добавляет "Милитарный", даже сбитая на конечном участке ракета, падая на дружественной территорий, может нанести серьезный сопутствующий ущерб.

