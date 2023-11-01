Данные комплексы помогли бы Украине в борьбе с российскими ракетами "Кинжал" и "Искандер".

Украина вряд ли получит мощные израильские системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3. Такое мнение высказал эксперт по авиации и ракетному вооружению Валерия Романенко, передает РБК-Украина.

Отмечается, что системы Arrow 3 помогли бы Украине в борьбе с российскими ракетами "Кинжал" и "Искандер", однако получение этих систем невозможно. Указывается, что эти комплексы гораздо дороже систем Patriot и SAMP-T, и произведено их совсем немного.

"Таких денег нет ни у Украины, ни у наших союзников. Они нам не могут достаточное количество Patriot передать, у нас на всю Украину две батареи, а это всего лишь один прикрытый город. Если говорить об Arrow 3, то у Израиля всего одна батарея, а разговоры о развертывании в Германии - это все еще о перспективе. Конечно, если они покажут высокую эффективность, то быстрее пойдут в серию. Пока же это штучное изделие", - заявил Романенко.

Системы ПРО Arrow 3 - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, США разрешили Германии приобрести у Израиля систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3 в рамках соглашения на 3,5 миллиарда долларов.

Отмечалось, что, получив поддержку правительства США, Министерство обороны Израиля заявило, что официальные лица Израиля и Германии примут участие в церемонии подписания письма-обязательства.

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