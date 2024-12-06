Опыт Украины показал важность создания значительных запасов боеприпасов и развития производственных линий под них.

В случае войны с Китаем американская армия может столкнуться с серьезным дефицитом боеприпасов. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, выступая в Центре стратегических и международных исследований США, сообщает "Голос Америки".

"Не дай Бог, чтобы мы попали в полномасштабную войну с КНР. Любая война с такой страной, как Китай, с такой армией, как у Китая, приведет к очень быстрому исчерпанию запасов боеприпасов", - сказал он.

По словам Салливана, США должны больше инвестировать в развитие оборонной промышленности. Также он призвал Конгресс и следующую президентскую администрацию создать фонд для обновления артиллерийских запасов, как это предлагал Джо Байден.

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Салливан отметил, что ради помощи Украине США уже нарастили производство снарядов калибра 155-мм до 50 тысяч в месяц. По его словам, до конца января производство должно вырасти до 55 тысяч в месяц.

Готовность Запада к войне: последние новости

Как писал УНИАН, война в Украине показала, насколько важно количество оружия в современной полномасштабной войне. Запад слишком увлекся созданием сложного высокоточного оружия, количество которого оказалось недостаточным, когда враг имеет много более примитивного оружия.

Слабую готовность армий НАТО к реальной войне признают и западные чиновники. На днях британский министр признал, что армия Великобритании истощится меньше чем за год, если вступит в войну такого масштаба, как в Украине. И это при условии, что британцы будут воевать не в одиночку, а в составе большой коалиции.

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