Отмечается, что американские и европейские заводы способны производить лишь чуть больше миллиона снарядов в год.

Россия, похоже, производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа. Это является ключевым преимуществом в преддверии очередного российского наступления в Украине.

Издание CNN пишет, что Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 миллионов в год. В совокупности США и Европа способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки Киеву.

Американские военные поставили перед собой цель производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц к концу 2025 года - менее половины российского месячного производства, - но даже эта цифра теперь недостижима, поскольку финансирование Украины в размере 60 миллиардов долларов застопорилось в Конгрессе, заявил журналистам на прошлой неделе высокопоставленный представитель армии США.

Видео дня

"Сейчас мы находимся в состоянии производственной войны", - сказал CNN высокопоставленный представитель НАТО. "Результат в Украине зависит от того, как каждая сторона оснащена для ведения этой войны".

По словам официальных лиц, в настоящее время Россия выпускает около 10 тысяч снарядов в день, в то время как с украинской стороны в день выпускается всего 2 тысячи снарядов. По словам представителя европейской разведки, в некоторых местах вдоль 600-мильного фронта соотношение еще хуже

Нехватка войск происходит, пожалуй, в самый опасный момент для военных действий Украины с тех пор, как Россия впервые пошла на Киев в феврале 2022 года. США и их союзники предоставили Украине ряд сложнейших систем, включая танк M-1 Abrams и, в скором времени, истребители F-16, но военные аналитики говорят, что война, скорее всего, будет выиграна или проиграна в зависимости от того, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.

"Вопрос номер один, за которым мы сейчас следим, - это боеприпасы", - сказал представитель НАТО. "Это артиллерийские снаряды, потому что именно здесь Россия имеет значительное преимущество в производстве и значительное преимущество на поле боя".

Российская военная машина в "полном снаряжении"

Россия работает на артиллерийских заводах "24 часа в сутки 7 дней в неделю", сменяя друг друга по 12 часов, сказал представитель НАТО. В оборонном секторе сейчас работает около 3,5 миллионов россиян, тогда как до войны их было от 2 до 2,5 миллионов. Россия также импортирует боеприпасы: Иран отправил в прошлом году не менее 300 тысяч артиллерийских снарядов - "возможно, даже больше", - сказал чиновник, - а Северная Корея поставила не менее 6700 контейнеров с миллионами снарядов.

По словам американского чиновника, примерным эквивалентом в США было бы применение президентом Джо Байденом Закона об оборонном производстве, который дает президенту право приказывать компаниям ускоренно производить оборудование для национальной обороны.

По словам американских и западных чиновников, темпы наращивания Россией производства все еще недостаточны для удовлетворения ее потребностей, и западные разведчики не ожидают, что Россия добьется значительных успехов на поле боя в ближайшей перспективе. По словам чиновников, существует также предел российских производственных мощностей: российские заводы, вероятно, достигнут пика в следующем году. Но это все равно намного больше того, что США и Европа производят для Украины - особенно без дополнительного финансирования со стороны США.

Конкуренция с экономикой Путина

Европейские страны пытаются восполнить недостаток. В прошлом месяце немецкая оборонная компания объявила, что планирует открыть в Украине завод по производству боеприпасов, который, по ее словам, будет выпускать сотни тысяч пуль калибра 155 мм в год. В Германии та же компания заложила новый завод, который будет производить около 200 тысяч артиллерийских снарядов в год.

Американские и западные чиновники настаивают на том, что, хотя Россия смогла быстро запустить свои фабрики, потому что у нее было преимущество в виде управляемой экономики, капиталистические западные страны в конечном итоге догонят ее и будут производить лучшее оборудование.

Сотрудники разведки считают, что ни одна из сторон не может добиться больших успехов в ближайшее время, но в долгосрочной перспективе общая математика говорит в пользу Москвы – особенно, если США не предоставит дополнительную помощь Украине.

"Все идет не очень хорошо, но все зависит от ситуации", - сказал один из источников, знакомый с западной разведкой. "Если помощь возобновится и придет быстро, то еще не все потеряно"

Производство оружия в Украине

В последнее время Россия также нацелилась на внутреннее оборонное производство Украины с ее дальнобойным оружием

"Если бы мы говорили об этом прошлой осенью, мы бы сказали, что они нацелились на критически важную инфраструктуру", - сказал представитель НАТО. "Сейчас мы видим, что они нацелены не только на критически важную инфраструктуру, но и на украинскую оборонную промышленную базу".

По словам высокопоставленного представителя НАТО, Россия ежемесячно производит от 115 до 130 ракет дальнего радиуса действия и от 300 до 350 ударных беспилотников одностороннего действия, созданных по иранской модели. Хотя до войны в арсенале России были тысячи ракет дальнего радиуса действия, сегодня их количество колеблется в районе 700, сказал чиновник.

В последнее время россияне берегут это оружие, чтобы использовать его большими залпами, пытаясь преодолеть украинскую противоракетную оборону. И они компенсируют это увеличением использования беспилотников, посылая в среднем в четыре раза больше дронов в месяц, чем прошлой зимой.

Пожалуй, самой большой проблемой для России стало производство танков и другой бронетехники. Она выпускает около 125 танков в месяц, но подавляющее большинство из них - старые модели, прошедшие модернизацию. По словам представителя НАТО, около 86% основных боевых танков, произведенных Россией в 2023 году, были отремонтированы. И хотя на хранении у России находится около 5000 танков, "вероятно, значительная часть из них не подлежит восстановлению и годится только на запчасти".

Москва потеряла по меньшей мере 2700 танков, что более чем в два раза превышает общее количество танков, которые были направлены в Украину в феврале 2022 года в начале вторжения.

Чехия нашла снаряды для Украины - главные новости

Несколько месяцев правительство Чехии искало за пределами ЕС боеприпасы для Украины. В итоге удалось найти около 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм. Президент Чехии Петр Павел заявил, что снаряды поставят Киеву в ближайшие недели.

Эта инициатива призвана помочь покрыть дефицит снарядов в Украине. Дело в том, что ЕС оказалось неспособно выполнить обязательство по передаче Украине 1 миллиона снарядов. При этом технически Европа может произвести такое количество снарядов, но вместо поставок Украине, их продают за пределы ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: