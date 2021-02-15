Василий Рыбников

Будучи не в силах совладать со стремительно улучшающейся репутацией России на международной арене, империалистические ястребы Украины замахнулись на святое - русских детей. Первой жертвой распоясавшихся карателей стал благородный Дуремар.

Боевой Дуремар был «хороший, порядочный человек», разве что, имел некоторые концептуальные разногласия с полевым мэром Горловки господином Приходько по поводу торговли металлоломом

Рано утром 15 февраля пробил днище своего автомобиля героический комбат русской освободительной армии ДНР по имени Дуремар, в последнее время его еще называли Длинный, а теперь, похоже, назовут Дупло, потому что заложенный жестокими украинскими карателями (а это были они) фугас ударил его исподнизу именно туда, ну и немножко посек осколками прекрасные ноги русскоязычного витязя. Сейчас Дуремар находится в больнице под пиявками, его жизни ничего не угрожает.

Казалось бы, обычная для донецкого бизнеса история, достойная, в лучшем случае, заголовка «Случай в ДНР», но есть в ней какая-то загвоздка, которая многим не дает покоя. Так, из российских СМИ известно , что боевой Дуремар был «хороший, порядочный человек», разве что, имел некоторые концептуальные разногласия с полевым мэром Горловки господином Приходько по поводу торговли металлоломом - золотой жилой процветающего Донбасса. Однако с чего бы это мэру Горловки нанимать для устранения оппонента украинских карателей? В ДНР так дела не делаются! Кроме того, совершенно очевидно, что в целом покушение даже на столь хорошего и порядочного человека, как Дуремар, выглядит недостаточно чудовищным для таких оголтелых чудовищ, как палачи украинской хунты...

Резкая активизация убийств русскоязычных детей происходит не просто так, а с целью досадить президенту России Владимиру Владимировичу Путину

Однако все становится на свои места, если принять во внимание тот факт, что в автомобиле Дуремар был не один - он вез в школу свою маленькую дочурку, а маленькие дочурки - лакомая мишень для любого украинского карателя. Нет никаких сомнений в том, что именно она и была объектом злодейского покушения, а Дуремару просто не повезло, что он был за рулем.

Разумеется, резкая активизация убийств русскоязычных детей происходит не просто так, а с целью досадить президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который на днях пообещал исконно русской женщине М. Симоньян «не бросать Донбасс». «Перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, особенно на Донбассе», - сказал , в частности, Владимир Владимирович Путин.

Пытаясь защитить своих детей от зверских нападений украинских нацистов, многие идут на отчаянные меры

«Штош, дети так дети», - цинично ответили на это украинские каратели и стали радостно убивать русских дочурок везде, куда могли дотянуться их кровавые руки. Дошло до того, что даже в неблагополучной Германии по указке из Киева началась насильственная детская германизация : у тех русских, кто ей сопротивляется, детей забирают в гей-дом, отцов пускают на мыло, матерей - на абажуры . Угоняя в концлагерь детей русской семьи Зайбертов, немецкий полицейский сказал им: «Это вам за Навального!» - но дело было не в Навальном: как поведала российским журналистам безутешная русская мать, детскую облаву заказал их сосед, ненавидевший все русское. Когда немецкие каратели приехали на вызов, сосед показал им секретное удостоверение украинского полицая времен вяликой отечественной войны и портрет Биндеры. Кто бы сомневался...

Сегодня русские люди встревожены. Пытаясь защитить своих детей от зверских нападений украинских нацистов, многие идут на отчаянные меры. Так, жительница Новой Москвы Наталья Вазина вывела в лесополосу на 15-градусный мороз 10-летнего Георгия, годовалую Марфу и 2-летнего Лазаря, раздела их там догола и стала ждать, пока они войдут в заморозку. Таким образом Наталья рассчитывала спрятать детей от украинской угрозы, чтобы разогреть их обратно, когда каратели, наконец, угомонятся, ну и заодно чтоб мужу отомстить. Житель Дагестана Дауд Даудов обнаружил , что в выданном ему в роддоме гробу вместо детей лежат наряженные куклы, и это было очень умно: инсценировка смерти - лучший способ спрятать русскоязычных детей от озверевших укропов. В одной из гимназий Санкт-Петербурга преподаватель ОБЖ пытался изнасиловать восьмиклассницу : все равно, если бы этого не сделал он, это сделали бы украинские каратели, а может быть, и солдаты НАТО...

Детство русских детей перестает быть томным.

Всех желающих помочь украинской армии сделать пребывание российских наемников на Донбассе не томным вообще, просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников

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