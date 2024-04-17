По словам журналистов, вывести из строя такой вражеский объект является важной задачей для Украины.

В украинских СМИ распространяется новость со ссылкой на источники ГУР о том, что сегодня, 17 апреля, дроны-камикадзе ВСУ уже второй раз атаковали российский военный объект, который находится в Мордовии, там размещен 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, а также работает загоризонтная радиолокационная станция под обозначением 29Б6 "Контейнер", которая имеет дальность обнаружения воздушных целей до 3 тысяч километров.

Издание Defense Express отметило, что с такой информацией это выглядит парадоксально, ведь украинские беспилотники могут долетать даже до такого дальнего объекта армии РФ, который предназначен для обнаружения воздушных целей на большой дистанции.

"Чтобы прояснить картину, приведем такие детали. Для начала, здесь даже нет смысла считать, сколько в теории стоит рашистская РЛС 29Б6 "Контейнер", потому что здесь для подчеркивания дефицитности такого вида техники подходит другой параметр - сколько лет заняло изготовление и постановка на боевое дежурство такой радиолокационной станции", - отмечают в публикации.

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Журналисты рассказали, что разработка и изготовление 29Б6 "Контейнер" происходили с 1995 по 2000 год, а с 2002 по 2012 годы проходили испытания и доведение этой станции до нужного состояния. Только в 2012 году российское минобороны официально заявило о постановке на "опытно-боевое дежурство" загоризонтной РЛС 29Б6 "Контейнер", "полноценное" боевое дежурство этой станции, как говорят российские пропагандисты, началось только в 2019 году.

"Мало того, что это по сути самый мощный радар в распоряжении РФ, так он у них пока существует только в единичном экземпляре. По состоянию на тот же 2012 год были сообщения о планах Минобороны РФ разместить вторую станцию 29Б6 "Контейнер" на Дальнем Востоке со сроком постановки на боевое дежурство в 2018 году. Но в 2020 году этот срок сдвинулся вправо, на 2024 год", - добавили в материале.

Российские пропагандисты также рассказывали, что эта станция имеет "мертвую зону" ориентировочно в 900 километров, из-за чего ее, скорее всего, переместили вглубь территории России, в Мордовию.

"Если эта цифра о "мертвой зоне" в 900 километров соответствует действительности, это может намекнуть на то, как рашисты могли "проспать" вылет наших дронов для удара по "Контейнеру"", - предположили журналисты.

Кроме того, пропагандисты РФ в своих публикациях "путались в показаниях" относительно того, какую максимальную дальность обнаружения имеет 29Б6 "Контейнер", и на какие цели "заточена" эта РЛС. В одной из версий отмечается до 2 тысяч километров с назначением обнаруживать баллистические и крылатые ракеты, по другой версии - до 2800 километров со способностью якобы обнаруживать самолеты даже типа F-35.

"Но из этого "разброса" данных может прямо следовать то, что 29Б6 "Контейнер" способна в интересах армии РФ вести постоянный мониторинг воздушного пространства Украины. Поэтому поразить и вывести из строя этот объект врага важно именно для того, чтобы улучшить защиту украинского неба", - подчеркнули журналисты издания.

Атака на российскую РЛС "Контейнер": что известно

Как писал УНИАН, беспилотники атаковали российскую загоризонтную РЛС "Контейнер", которая находится в Мордовии. Известно, что расстояние от границы Украины до места поражения - около 680 километров.

По словам местных жителей, взрывы они слышали примерно в 9 утра. Также в сети публиковали видео, на которых можно увидеть дым на месте РЛС "Контейнер" после попадания беспилотника.

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