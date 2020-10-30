Противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку от Водяного.

В районе проведения ООС на Донбассе в результате вражеского обстрела погибли двое украинских военных.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

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Как сообщается, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку от Водяного.

"К сожалению, в результате вражеского огня двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования семьям погибших.

Как отмечается, на огневые провокации противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска вернуться к режиму тишины.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехстороннего контактной группой 22 июля 2020. Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира", - говорится в сообщении командования Объединенных сил.

О действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Автор: УНИАН