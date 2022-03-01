Подразделения РФ пытаются пройти к Энергодару и занять позиции у крупнейшей атомной электростанции в Европе

Военнослужащие Национальной гвардии Украины вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины продолжают вести бой с российскими оккупантами в районе Энергодара.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что враг сосредоточил около 90 единиц военной техники в районе с. Днепровка.

"Отступать сейчас подразделениям РФ некуда, поэтому они предпринимают попытки пройти к Энергодару и занять позиции возле крупнейшей атомной электростанции в Европе - Запорожской АЭС. Понимая, что колонна будет полностью разбита, оккупанты пытаются занять хоть какую - то минимально выгодную позицию и надеются сделать прорыв именно к электростанции, чтобы прикрываться своим расположением с надеждой, что по ним не будут открывать огонь", - говорится в заметке.

Отмечается, что это еще одно проявление коварной тактики русской армии, которая может пренебрегать всеми нормами международного гуманитарного права, жизнью своих военных и мирного населения.

Сейчас передовая группа - 8 бронетранспортеров и 20 единиц автомобильной техники России выдвинулась от Днепровки в сторону Энергодара.

"Однако встретит жесткий отпор. Украинские военные действуют достаточно профессионально и наносят врагу значительные потери", - отмечается в сообщении