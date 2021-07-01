По легенде учений, тактическая группа должна была выйти в тыл условного противника и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры.

На общевойсковом полигоне морской пехоты "Олешковские пески" в Херсонской области проходят многонациональные учения в рамках Sea Breeze. Тактическая группа отработала рейдовые действия в тылу противника.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, морской пехоты США, Грузии и Республики Молдова действовали в составе единого многонационального подразделения.

По легенде учений, тактическая группа должна была выйти в тыл условного противника и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры.

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Накануне десантно-штурмовая рота 1 отдельного батальона морской пехоты начала на полигоне самооценку 1-го уровня. Оценивание проводят двенадцать экспертов НАТО из Германии, Канады, Чехии и Италии вместе с представителями Вооруженных Сил Украины.

Sea Breese 2021

Напомним, международные учения «Си Бриз-2021» (Sea Breese) стартовали в Украине 28 июня.

Кроме Украины и США, в учениях принимают участие представители 29 стран. Это Австралия, Албания, Объединенные Арабские Эмираты, Бангладеш, Болгария, Бразилия, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Египет, Израиль, Италия, Канада, Литва, Латвия, Молдова, Норвегия, Пакистан, Польша, Румыния, Сенегал, Турция, Франция, Швеция, Япония, Северная Ирландия.

Всего в учениях принимают участие более 30 самолетов и вертолетов, до 5 тыс. чел. личного состава, 50 единиц вооружения и техники. От Украины к учениям привлечены ВМС, воздушные силы, военная служба правопорядка, медицинские силы, Госпогранслужба, СБУ, Нацполиция, Морская охрана и прочие.

Sea Breese - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

В этом году учения пройдут с 28 июня по 10 июля и будут самыми масштабными за 20 лет. В учениях примут участие 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

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Автор: Дмитрий Захаров